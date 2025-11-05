Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe

Tres hombres fueron condenados por un violento robo cometido en la heladería “Sei Tu” , ubicada en calle Mendoza 1195, en el departamento Chimbas . El hecho ocurrió el 20 de septiembre pasado , alrededor de las 3:13 de la madrugada , y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, lo que resultó clave para su esclarecimiento.

La foto que habla En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas

Iba a toda velocidad Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

Los condenados — Facundo Juárez, Leonel Juárez y Carlos Isaías Gómez — fueron hallados culpables del delito de encubrimiento por receptación y ocultamiento de efectos provenientes de un delito en concurso real con amenazas simples .

WhatsApp Image 2025-11-05 at 20.25.38

Esa madrugada, los tres sujetos escalaron la pared lateral sur del frente del local, subieron al techo y rompieron la membrana en el sector donde antes había un tragaluz. Por ese hueco ingresaron al interior del comercio y sustrajeron dos televisores, un monitor, una computadora, una garrafa y una balanza comercial.

Tras el llamado al 911, personal policial llegó rápidamente y detectó movimientos sospechosos en las inmediaciones. En calle Reconquista y Mendoza, fueron aprehendidos Juárez Leonel y Gómez Isaías, quienes llevaban una motosierra roja y la garrafa robada.

A pocos metros, en un terreno lindante al Lote Hogar 1, Facundo Juárez fue sorprendido con un televisor y una balanza envueltos en una campera verde, aunque intentó escapar. Finalmente, fue detenido en su domicilio, gracias a la colaboración de su madre.

Un cuarto sospechoso, Chávez, fue detenido minutos después en Saavedra y Mendoza. Aunque inicialmente se lo vinculó a una causa contravencional, las cámaras de seguridad mostraron que vestía ropa coincidente con uno de los autores del robo.

El Ayudante Fiscal observó las filmaciones y, tras corroborar las evidencias, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la dirección del fiscal Fernando Bonomo.

Las condenas

El juez resolvió condenar a Facundo Juárez a 8 meses de prisión efectiva, que se unifican con una pena anterior, resultando en 3 años y 8 meses de prisión efectiva, con prisión preventiva.

Por su parte, Leonel Juárez recibió 6 meses de prisión efectiva, también unificados en una pena única de 3 años y 6 meses, y continuará bajo prisión preventiva.

En tanto, Carlos Isaías Gómez fue condenado a 6 meses de prisión condicional.

Las filmaciones del interior de la heladería y el registro digital captado por el Ayudante Fiscal fueron incorporados como evidencia al sistema AXON, según consta en el expediente.