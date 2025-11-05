miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Boqueteros atrapados

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe

Los ladrones escalaron el techo del local “Sei Tu” y se llevaron televisores, una computadora y hasta una garrafa. La Justicia los sentenció con penas de prisión efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
heladería robada

Tres hombres fueron condenados por un violento robo cometido en la heladería “Sei Tu”, ubicada en calle Mendoza 1195, en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió el 20 de septiembre pasado, alrededor de las 3:13 de la madrugada, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, lo que resultó clave para su esclarecimiento.

Lee además
un auto fuera de control atropello a tres menores en una plaza de chimbas
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas
Carlos Munisaga y Fabián Gramajo, en el posteo que ambos destacaron. 
La foto que habla

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas

Los condenados —Facundo Juárez, Leonel Juárez y Carlos Isaías Gómez— fueron hallados culpables del delito de encubrimiento por receptación y ocultamiento de efectos provenientes de un delito en concurso real con amenazas simples.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 20.25.38

Esa madrugada, los tres sujetos escalaron la pared lateral sur del frente del local, subieron al techo y rompieron la membrana en el sector donde antes había un tragaluz. Por ese hueco ingresaron al interior del comercio y sustrajeron dos televisores, un monitor, una computadora, una garrafa y una balanza comercial.

Tras el llamado al 911, personal policial llegó rápidamente y detectó movimientos sospechosos en las inmediaciones. En calle Reconquista y Mendoza, fueron aprehendidos Juárez Leonel y Gómez Isaías, quienes llevaban una motosierra roja y la garrafa robada.

A pocos metros, en un terreno lindante al Lote Hogar 1, Facundo Juárez fue sorprendido con un televisor y una balanza envueltos en una campera verde, aunque intentó escapar. Finalmente, fue detenido en su domicilio, gracias a la colaboración de su madre.

Un cuarto sospechoso, Chávez, fue detenido minutos después en Saavedra y Mendoza. Aunque inicialmente se lo vinculó a una causa contravencional, las cámaras de seguridad mostraron que vestía ropa coincidente con uno de los autores del robo.

El Ayudante Fiscal observó las filmaciones y, tras corroborar las evidencias, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la dirección del fiscal Fernando Bonomo.

Las condenas

El juez resolvió condenar a Facundo Juárez a 8 meses de prisión efectiva, que se unifican con una pena anterior, resultando en 3 años y 8 meses de prisión efectiva, con prisión preventiva.

Por su parte, Leonel Juárez recibió 6 meses de prisión efectiva, también unificados en una pena única de 3 años y 6 meses, y continuará bajo prisión preventiva.

En tanto, Carlos Isaías Gómez fue condenado a 6 meses de prisión condicional.

Las filmaciones del interior de la heladería y el registro digital captado por el Ayudante Fiscal fueron incorporados como evidencia al sistema AXON, según consta en el expediente.

Temas
Seguí leyendo

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Entró a una casa de Chimbas para robarse tres plantas

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

Una mujer policía sufrió el ataque de ladrones en su casa en Chimbas y le sustrajeron la pistola con dos cargadores

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

A lo boquetero, robaron $2.500.000 de una distribuidora de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja
Impactante

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Te Puede Interesar

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART
Clave

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Por Ana Paula Gremoliche
Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete
Maltrato animal

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe
Boqueteros atrapados

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe