Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Un hecho de extrema violencia ocurrió el Barrio Necochea en Chimbas este martes por la tarde. Un vecino grabó el momento exacto donde un policía le da una patada y una trompada a una mujer.

El video dura pocos segundos, pero se ve exacto el momento donde este efectivo baja del patrullero que está sobre la calle y se dirige directamente contra la mujer, primero le da una patada y luego la trompada. En las imágenes se puede ver que la mujer solo trata de cubrirse.

No se sabe el porqué de tal agresión. Desde el diario El Zonda expresaron que aparentemente los efectivos fueron por un hecho de violencia intrafamiliar. Cuando se estaban llevando al presunto agresor, los familiares de este trataron de impedirlo y forcejearon con los efectivos. Seguidamente ocurrió la agresión del efectivo.

Ante este tipo de hechos, las víctimas realizan una denuncia por apremios ilegales. En esta ocasión no ocurrió, este diario confirmó que todavía no se ha hecho presentación alguna contra el efectivo que fue captado en el momento exacto de su agresión.