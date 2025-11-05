El leve sube y baja del dólar en San Juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial

La demanda de dólares tras las elecciones se sostiene en un volumen menor a lo registrado antes de la visita a las urnas, por lo que la cotización ha logrado cierta estabilidad. Parándose en los $1.500 como valor de referencia, a medida que pasar los días se registran valores por encima y por debajo de costo, pero sin ser saltos abruptos.
Por estas horas el dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.478 para la venta; registrando una leve baja en comparación a los valores del martes.
En el caso del dólar blue, en la city porteña el mismo se está comercializando a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. Esto es llamativo, ya que registra valores por debajo del oficial, pero no hay que olvidar que es un valor de referencia, ya que el costo final se acuerda entre vendedor y comprador. En la provincia, según señala el sitio DolarSanJuan.com, la divisa extranjera está cotizando $1.380 para la compra y $1.470 para la venta, bastante cerca del valor oficial.
La cotización del dólar en los bancos
Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.
Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
Banco Nación - venta $1.415 / compra $1.462
Banco Supervielle - venta $1.429 / compra $1.469
Banco BBVA - venta $1.420 / compra $1.475
Banco Columbia - venta $1.430 / compra $1.470
Banco Santander - venta $1.435 / compra $1.485
Banco ICBC - venta $1.410 / compra $1.480
Banco Galicia - venta $1.425 / compra $1.475
Banco Macro - venta $1.415 / compra $1.475
Banco de San Juan - venta $1.415 / compra $1.490
(Cotizaciones de los sitios La Nación, dolarito.ar e infodolar.com)