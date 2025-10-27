lunes 27 de octubre 2025

Mercado cambiario

Dólar post elecciones: se estabiliza el oficial y en San Juan el blue se vende a $1.500

El resultado de las elecciones impactó de lleno en la cotización del dólar. Con la victoria de LLA, los mercados respiran y el valor de la divisa extranjera bajó a primera hora, pero luego subió. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar

Tal y como algunos analistas habían aventurado, el resultado de las elecciones legislativas de este domingo impactó de lleno en la cotización del dólar. Evidencia de eso se puede percibir en los valores que se manejan este lunes, comparando con la cotización del viernes y la evolución registrada en la jornada.

dolar, inflacion y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos
El día después

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos
Luis Caputo atendió a los medios tras emitir su voto en Palermo.
Voz oficial

Caputo aseguró que tras las elecciones el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero no se animó a dar un precio

Para tener una idea, a primera hora el dólar oficial se encontraba en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. La baja era más que significativa si tenemos en cuenta que el viernes 24 de octubre la cotización oficial cerró en $1.455 a la compra y $1.505 para la venta. La baja supera los $100, un dato no menor.

Promediando la siesta, la cotización del dólar oficial se elevó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Por su parte el dólar blue en la city porteña por estas horas cotiza en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta. En el caso de la provincia, conforme el sitio DolarSanJuan.com, la cotización registró un alza. A primera hora se ubicaba en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta; mientras que por estas horas cotiza a $1.400 la compra y $1.500 para la venta.

image

En el caso del dólar MEP, la compra se ubica en $1.452,27 para la compra, y $1.452,90 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460
  • Banco Supervielle - venta $1.397 / compra $1.437
  • Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.460
  • Banco Columbia - venta $1.412 / compra $1.452
  • Banco Santander - venta $1.375 / compra $1.425
  • Banco ICBC - venta $1.385 / compra $1.450
  • Banco Galicia - venta $1.340 / compra $1.425
  • Banco Macro - venta $1.365 / compra $1.455
  • Banco de San Juan - venta $1.380 / compra $1.480

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

