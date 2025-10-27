Dólar post elecciones: se estabiliza el oficial y en San Juan el blue se vende a $1.500

Tal y como algunos analistas habían aventurado, el resultado de las elecciones legislativas de este domingo impactó de lleno en la cotización del dólar . Evidencia de eso se puede percibir en los valores que se manejan este lunes, comparando con la cotización del viernes y la evolución registrada en la jornada.

Voz oficial Caputo aseguró que tras las elecciones el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero no se animó a dar un precio

Para tener una idea, a primera hora el dólar oficial se encontraba en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. La baja era más que significativa si tenemos en cuenta que el viernes 24 de octubre la cotización oficial cerró en $1.455 a la compra y $1.505 para la venta. La baja supera los $100, un dato no menor.

Promediando la siesta, la cotización del dólar oficial se elevó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Por su parte el dólar blue en la city porteña por estas horas cotiza en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta. En el caso de la provincia, conforme el sitio DolarSanJuan.com, la cotización registró un alza. A primera hora se ubicaba en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta; mientras que por estas horas cotiza a $1.400 la compra y $1.500 para la venta.

En el caso del dólar MEP, la compra se ubica en $1.452,27 para la compra, y $1.452,90 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460

Banco Supervielle - venta $1.397 / compra $1.437

Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.460

Banco Columbia - venta $1.412 / compra $1.452

Banco Santander - venta $1.375 / compra $1.425

Banco ICBC - venta $1.385 / compra $1.450

Banco Galicia - venta $1.340 / compra $1.425

Banco Macro - venta $1.365 / compra $1.455

Banco de San Juan - venta $1.380 / compra $1.480

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)