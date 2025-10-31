El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

Llegó el último día de la semana y todo parece indicar que el dólar se mantendrá tranquilo durante la jornada. Al menos así lo señalan sus valores que se encuentran promedio sobre los mismos valores registrados durante el jueves.

Por estas horas el dólar oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, la misma cotización registrada al cierre de los mercados del jueves.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se comercializa a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. En el caso de la provincia, similar sucedió con el oficial, la cotización es la misma que el jueves. Según el sitio DolarSanJuan.com, la compra se encuentra en $1.380 y la venta en $1.480.

image

Mientras tanto el dólar MEP cotiza en $1.473,55 para la compra y $1.474,48 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.415 / compra $1.465

Banco Supervielle - venta $1.430 / compra $1.470

Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465

Banco Columbia - venta $1.430 / compra $1.470

Banco Santander - venta $1.420 / compra $1.470

Banco ICBC - venta $1.395 / compra $1.465

Banco Galicia - venta $1.420 / compra $1.470

Banco Macro - venta $1.410 / compra $1.472

Banco de San Juan - venta $1.400 / compra $1.490

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)