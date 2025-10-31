El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

El vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el ministro de Producción, Gustavo Fernández, recibieron al embajador de Japón en la República Argentina, Yamauchi Hiroshi, quien estuvo acompañado por Nakai Kenta, Segundo Secretario de la Sección Económica de la Embajada de Japón.

Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses.

En una visita protocolar que no pasó inadvertida, el embajador de Japón en Argentina, Yamauchi Hiroshi; eligió cerrar su gestión con una escala estratégica en San Juan. A pocos días de asumir un nuevo destino en España, el diplomático dejó señales del creciente interés nipón por la provincia, especialmente en el terreno minero y el cobre .

Alianzas estratégicas Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Según el ministro de Producción, Gustavo Fernández , no hubo compromisos formales, pero sí “gestos y conversaciones que confirman que San Juan está en el radar de Tokio por su potencial en cobre”. De hecho, varias empresas de Japón ya proveen de equipos a las mineras que operan en San Juan.

San Juan, territorio de “las oportunidades”

Si bien el embajador tenía pendiente visitar la provincia, el objetivo principal fue "manifestar el interés que tienen el gobierno de Japón en estrechar vínculos con la provincia".

image El embajador de Japón en Argentina, Yamauchi Hiroshi

Según el Ministro Fernández, el embajador transmitió la visión japonesa de que San Juan ocupa una posición de privilegio a nivel nacional: "lo que nos ha transmitido es que la visión que ellos tienen es que San Juan está entre las provincias que más oportunidades ofrecen de Argentina".

Esta valoración se debe, fundamentalmente, al potencial minero. Además, el diplomático reveló que sus colegas embajadores "todos le habían hablado muy bien de San Juan" en sus diálogos.

El compromiso con la provincia es tan firme que el embajador saliente manifestó que su sucesor "va a tener una agenda más más cercana a la provincia".

Capacitación tecnológica y la agenda de inversión

Durante su paso por San Juan, el embajador visitó el CESSI (Centro de Economía del Conocimiento e Innovación). Acompañado por el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; dejó planteada una propuesta clave que va más allá de la venta de equipos mineros: la capacitación.

Fernández anunció que Hiroschi dejó planteada la posibilidad de alguna vinculación de empresas japonesas para capacitar en recursos tecnológicos la operación de los equipos y tecnología que venden las empresas de ese país. El enfoque es que la provincia adquiera el know-how necesario: “hay que prepararlos para que puedan ser sanjuaninos los que operen la maquinaria".

Regreso Confirmado y el imán de la FNS

Uno de los anuncios más importantes para la agenda económica sanjuanina es la confirmación de que la delegación japonesa retornará para el evento provincial de negocios que tendrá lugar para la Fiesta Nacional del Sol. “Va a estar viniendo un grupo de empresas japonesas con la JETRO (Japan External Trade Organization), que es la agencia de inversiones japonesa, la cual ya había enviado una misión empresarial en mayo orientada a la minería”, dijo Fernández.

Agregó que este grupo no solo participará en el evento, sino que sus planes son concretos: van a participar de la ronda de negocios e inversión y están planificando la visita a algún proyecto minero. Se estima que podrían visitar Los Azules, en Calingasta, dada la tratativa existente con las empresas japonesas Komatsu, Hitachi e Itochu Corporation.