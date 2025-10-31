Hay "aroma navideño" en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios

Faltan 55 días para la Navidad y 38 días para armar el arbolito y poner manos a la obra en la decoración alusiva a las fiestas de fin de año . Sin embargo, el comercio sanjuanino combinó las vidrieras con temática alusiva a Halloween con la decoración navideña, que comenzó a ganar terreno. Con una oferta más amplia que años anteriores, el abanico de precios es más que amplio, apto para todos los bolsillos.

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento por diversos comercios ubicados en el microcentro. La particularidad de estas fiestas es que, con el boom de importadoras, los consumidores sanjuaninos tendrán más opciones y alternativas a la hora de armar el árbol y comprar la deco navideña.

Un detalle no menor es que los comercios se están preparando para las fiestas, por lo que aún no han desembalado toda la mercadería. Prueba de ello se observó ante la falta de oferta de árboles de navidad, donde en algunos bazares o similar había solo un par mientras que en otros se notaba que se trataba de ejemplares de la temporada pasada. Pese a ello, consultados por este medio los trabajadores de distintos locales aseguraron que con el transcurso de los primeros días de noviembre la oferta navideña estará 100% exhibida para el gusto y consumo de los sanjuaninos.

Precios de artículos navideños y su comparativo con el 2024

Si bien faltan algunas propuestas en góndola, varia de la mercadería exhibida tiene sus precios. Como se mencionó, la apertura de gran cantidad de importadoras amplia significativamente no solo la cantidad sino la variedad de artículos.

Además, pese a la actualización de precios, siguen existiendo alternativas bastantes económicas. El costo final dependerá de la calidad y presentación del producto.

Luces

Las opciones más económicas encontradas fueron las que se denominan “luces alambre”, ideales para colocar dentro de recipientes o decorar sitios pequeños. Estas parten desde los $600.

Las luces led “arroz”, que suelen venir en colores cálidos, fríos o multicolor se pueden encontrar a partir de los $2.200. Si lo comparamos con los valores del 2024, esta presentación tenia un valor promedio de $4.000. Es importante tener en cuenta que hay presentaciones más caras de este producto, por lo que el precio final no solo dependerá del sitio en el que se compre, sino también la marca y si vienen o no a pilas, que también influye en el precio.

Las luces led en tira o cortinas, para decoración en exterior se pueden encontrar desde los $10.000 en adelante; mientras que los adornos con luces (una novedad en el comercio este año) también se pueden encontrar desde los $10.000 en adelante la unidad.

image

Boas

También conocidas como guirnaldas, se puede encontrar una amplia variedad de diseños, colores, extensiones, grosores y hasta con pequeños detalles en el comercio, por lo que el valor también es bastante variado.

image

En los lugares recorridos se encontraron opciones desde los $650 y hasta alcanzando los $3.500 la unidad.

Adornos

Si la variedad se amplió con la llegada de las importadoras, sin duda un reflejo de ello es la cantidad de adornos y sus distintas presentaciones. Desde bolas semitransparentes con detalles en su interior hasta moños simples, el abanico es enorme.

Así como la variedad son también los valores, encontrando algunas ofertas rondando los $900. El valor final no solo dependerá de la cantidad sino también de la presentación, ya que hay algunos comercios que ofrecen paquetes de bolas o adornos de 20 unidades.

image

El año pasado la opción más económica con adornos rondaba los $1.600.

Puntas de árbol

Quienes son fanáticos de las fiestas y el armado del árbol seguramente guardarán la punta del árbol hasta la noche del 24 de diciembre, mientras que hay otros que desde el día del armado dejan el árbol impecable y completo. Sea cual fuera la decisión, la punta del árbol es un accesorio infaltable.

image

Las opciones más económicas se pueden encontrar sobre los $1.700 y el precio se eleva según el tamaño. Si se comparan con los valores del año pasado, este mismo adorno se conseguía sobre los $1.300.

Árboles de navidad

Hablar de adornos sin hablar de árboles parecería una locura, y sin bien no hay gran cantidad de ofertas en el comercio, algunos ejemplares exhibidos dan una idea de los valores que estarán manejando.

En los lugares visitados se encontraron los ejemplares de 90 centímetros a $5.990; de 1,20 metros a $8.300 y los precios superaban los $25.000 a medida que el árbol era más grande y con mayor cantidad de ramas.

image

En comparación con los precios del 2024, el valor de un árbol de navidad variaba de $18.999 hasta $68.999.

Pesebre

Los pesebres también han comenzado a tener su lugar en las góndolas, encontrando opciones desde los $11.000 las tres figurillas de yeso (José, María y Jesús) y una pequeña estructura de madera. Con más figurillas, el valor asciende llegando hasta los $35.000.

Durante el 2024 el precio de un pesebre pequeño al de uno grande es tan variable que se podían conseguir entre $4.599 y $23.000.

image

La particularidad de estas fiestas es que se suman como accesorios navideños bolas de nieve con motivos navideños, centros de mesas, adornos para puertas o paredes, manteles, caminos, coronas y hasta máscaras con el rostro de Papá Noel.