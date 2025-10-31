viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para ir agendando

El Zar regresa a San Juan con "Paradiso", su nuevo trabajo que combina sonidos vibrantes con lo mejor del indie

El dúo integrado por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez regresa a la provincia en el marco de la gira mundial presentando Paradiso. Todos los detalles para no perderse el nuevo show de El Zar.

Por Mariela Pérez
image
image

El dúo indie El Zar regresara a San Juan a finales de noviembre para presentar su último trabajo discográfico “Paradiso”. En el marco de la gira mundial, la banda promete un show inolvidable no solo haciendo un repaso por las nuevas creaciones sino también retomando los clásicos que marcaron la carrera del proyecto musical.

Lee además
un sanjuanino se gano el premio mayor de la quiniela y se lleva a casa mas de 7 millones de pesos
¡Golpe de suerte!

Un sanjuanino se ganó el premio mayor de la Quiniela y se lleva a casa más de 7 millones de pesos
por el viento zonda, hay alerta por la falta de agua potable y cortes de luz en san juan
Importante

Por el viento Zonda, hay alerta por la falta de agua potable y cortes de luz en San Juan

Con una década de trayectoria y un sonido que combina el indie rock con una sensibilidad romántica única, El Zar promete una noche de emoción, cercanía y un recorrido por las canciones que hoy los posicionan como una de las bandas más representativas de la nueva escena argentina.

Paradiso es mucho más que un disco: es una experiencia audiovisual. Fue grabado y filmado en distintos puntos de la provincia de San Juan, incluyendo la Ruta 150, la Quebrada de Zonda y Barreal, en colaboración con la productora local +LAB. Este proyecto marca un antes y un después en la carrera de la banda, que encontró en los paisajes sanjuaninos la atmósfera perfecta para darle vida a su universo sonoro.

image

Desde su explosión en 2020 con “La Declaración”, El Zar se consolidó como una de las propuestas más personales y queridas del indie argentino. Sus letras, que parecen hablarte directamente, se volvieron banda sonora de muchas historias de amor, desamor y reencuentro. Con un estilo que combina melodías envolventes y una poética emocional, la banda logra conectar con el público desde la intimidad más profunda.

La cita es para el próximo 29 de noviembre a las 22 horass, en Hugo Espectáculos (Av. España Sur 5402). Las entradas ya se encuentran a la venta en FlashPass.

Temas
Seguí leyendo

Video: conoció al "Payito", le convidó agua, le regaló dinero y se hizo viral

Video: aparecieron luces extrañas en el cielo sanjuanino, ¿fueron meteoritos?

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Música para unir culturas en el Auditorio Juan Victoria: un concierto por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina

Vandalismo en La Bebida: destrozaron el monumento que mantenía vivo el recuerdo de Nicolás Naranjo

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor en san juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Te Puede Interesar

Según dijo Ricardo Coca de la UNSJ, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó un 56% (foto ilustrativa).
Escenario

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande
En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos
Este viernes

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia
Elecciones

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia