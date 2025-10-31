El Zar regresa a San Juan con "Paradiso", su nuevo trabajo que combina sonidos vibrantes con lo mejor del indie

El dúo indie El Zar regresara a San Juan a finales de noviembre para presentar su último trabajo discográfico “Paradiso”. En el marco de la gira mundial, la banda promete un show inolvidable no solo haciendo un repaso por las nuevas creaciones sino también retomando los clásicos que marcaron la carrera del proyecto musical.

Importante Por el viento Zonda, hay alerta por la falta de agua potable y cortes de luz en San Juan

¡Golpe de suerte! Un sanjuanino se ganó el premio mayor de la Quiniela y se lleva a casa más de 7 millones de pesos

Con una década de trayectoria y un sonido que combina el indie rock con una sensibilidad romántica única, El Zar promete una noche de emoción, cercanía y un recorrido por las canciones que hoy los posicionan como una de las bandas más representativas de la nueva escena argentina.

Paradiso es mucho más que un disco: es una experiencia audiovisual. Fue grabado y filmado en distintos puntos de la provincia de San Juan, incluyendo la Ruta 150, la Quebrada de Zonda y Barreal, en colaboración con la productora local +LAB. Este proyecto marca un antes y un después en la carrera de la banda, que encontró en los paisajes sanjuaninos la atmósfera perfecta para darle vida a su universo sonoro.

image

Desde su explosión en 2020 con “La Declaración”, El Zar se consolidó como una de las propuestas más personales y queridas del indie argentino. Sus letras, que parecen hablarte directamente, se volvieron banda sonora de muchas historias de amor, desamor y reencuentro. Con un estilo que combina melodías envolventes y una poética emocional, la banda logra conectar con el público desde la intimidad más profunda.

La cita es para el próximo 29 de noviembre a las 22 horass, en Hugo Espectáculos (Av. España Sur 5402). Las entradas ya se encuentran a la venta en FlashPass.