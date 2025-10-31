viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

El anuncio fue comunicado durante este viernes. El Ministerio de Educación local brindó los detalles correspondientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ante las fuertes ráfagas pronosticadas para este viernes 31 de octubre, el Ministerio de Educación de San Juan resolvió suspender las clases en tres departamentos de la provincia. La medida se tomó luego del alerta por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones de Protección Civil.

Lee además
la unsj tambien suspende las clases durante la siesta y la tarde de este lunes, por alerta meteorologica
Importante

La UNSJ también suspende las clases durante la siesta y la tarde de este lunes, por alerta meteorológica
Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Según informó la cartera educativa, la suspensión alcanza a los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta, y regirá para los turnos vespertino y nocturno de todos los niveles y modalidades. Además, se postergan los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedra previstos para esos horarios.

Desde el Ministerio explicaron que la decisión es preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes y personal escolar, y recordaron que se encuentra vigente el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME2024.

Las autoridades provinciales indicaron que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y que, si se producen cambios significativos en el pronóstico, se comunicarán nuevas medidas a través de los canales oficiales.

Temas
Seguí leyendo

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Cuándo terminan las clases en San Juan

ANSES: quiénes recibirán un pago único de $400.000 en noviembre

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

ANSES dará un refuerzo a los beneficiarios de la AUH en noviembre: cómo acceder

Jueves soleado y ambiente cálido en San Juan

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES tiene una larga de lista de pagos a realizar en noviembre.
Medida confirmada

ANSES: quiénes recibirán un pago único de $400.000 en noviembre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Este es el joven detenido, quien quedó alojado en la Comisaría 22da de Rodeo.
Operativo policial

Detuvieron a un joven iglesiano por acosar a chicos y por tenencia de pornografía infantil

Te Puede Interesar

 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez
El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído
Disputa minera

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cuenta regresiva

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025