Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Ante las fuertes ráfagas pronosticadas para este viernes 31 de octubre, el Ministerio de Educación de San Juan resolvió suspender las clases en tres departamentos de la provincia. La medida se tomó luego del alerta por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones de Protección Civil.

Atención Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Importante La UNSJ también suspende las clases durante la siesta y la tarde de este lunes, por alerta meteorológica

Según informó la cartera educativa, la suspensión alcanza a los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta, y regirá para los turnos vespertino y nocturno de todos los niveles y modalidades. Además, se postergan los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedra previstos para esos horarios.

Desde el Ministerio explicaron que la decisión es preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes y personal escolar, y recordaron que se encuentra vigente el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME2024.

Las autoridades provinciales indicaron que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y que, si se producen cambios significativos en el pronóstico, se comunicarán nuevas medidas a través de los canales oficiales.