ANSES: bono especial de $ 417.000 en noviembre para un grupo de beneficiarios, a quién le corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará con la emisión de las prestaciones que están bajo su órbita durante el mes de septiembre y habrá un nuevo incremento . A través de la fórmula de actualización por inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se confirmó que la suba será del 2,1% .

En este aspecto, las asignaciones familiares, los programas de asistencia, jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un aumento en el anteúltimo mes del año. Entre todos los beneficiarios, habrá un grupo que podrá acceder a un extra de $ 417.000 durante noviembre .

ANSES entregará un extra de $ 417.000 a todas estas personas

Dentro de todos los programas que dependen de la ANSES se encuentran las Asignaciones de Pago Único, las cuales están orientadas a ayudar a familias en momentos importantes de sus vidas.

Actualmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene tres tipos de Asignaciones de Pago Único (APU), que están destinadas a adopción, matrimonio y nacimiento.

Con el aumento del 2,1% que impactará en el mes de noviembre, la APU por adopción ascenderá a de $ 408.616 a $ 417.196 y dicho monto podrá ser recibido por las personas que se encuentren atravesando el proceso para adoptar un hijo, o bien hubieran pasado no más de 2 años desde la sentencia positiva.

APU de ANSES: quiénes pueden solicitarla y qué se necesita

La Asignación de Pago Único de ANSES podrá ser gestionada por un grupo de personas que tendrán garantizado el acceso a la prestación social, siempre y cuando no superen los topes establecidos por los Ingresos del Grupo Familiar (IGF).

De tal modo, el organismo estableció que el máximo correspondiente al Ingreso del Grupo Familiar es de $ 4.807.226, mientras que el IGF de cada integrante no debe ser superior a $ 2.403.613.

En tanto, la APU de ANSES podrá ser solicitada por estas personas:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Qué se necesita para solicitar la Asignación de Pago Único de ANSES

Al momento de iniciar el trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social para acceder a la Asignación de Pago Único tendrán que cumplirse con una serie de requisitos que varían según cuál es la pedida:

En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

