Tragedia en 25 de Mayo: una familia quedó sin nada tras el incendio de su vivienda

Un devastador incendio destruyó por completo la casa de una familia en el departamento 25 de Mayo durante la mañana de este miércoles. Aunque no hubo personas heridas, las pérdidas materiales fueron totales y los damnificados ahora atraviesan una situación desesperante.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Costa Canal, donde vivía la familia Videla Tapia. Según publicó el medio El Bastón, la mujer de la casa había salido alrededor de las 8:20 junto a su hijo de 5 años para llevarlo a la escuela. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: su hogar envuelto en llamas y reducido a cenizas.

Los vecinos, alarmados por el humo, llamaron de inmediato al 911, pero a pesar de la rápida llegada de los bomberos, poco pudo hacerse para rescatar pertenencias. En ese momento, el padre de la familia se encontraba trabajando, por lo que nadie estaba en la vivienda cuando comenzó el fuego.

Las primeras pericias indican que el incendio se habría originado por un cortocircuito en el lavarropas, que estaba encendido al momento de que la mujer salió de la casa.

Ante la pérdida total, allegados y vecinos iniciaron una colecta solidaria para ayudar a los Videla Tapia a recuperarse. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2646020205.