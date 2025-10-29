miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pedido desesperado

Tragedia en 25 de Mayo: una familia quedó sin nada tras el incendio de su vivienda

El fuego arrasó con una casa en la calle Costa Canal mientras sus dueños no estaban. Aunque nadie resultó herido, la familia Videla Tapia lo perdió todo y ahora piden ayuda para empezar de nuevo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio en 25 de Mayo

Un devastador incendio destruyó por completo la casa de una familia en el departamento 25 de Mayo durante la mañana de este miércoles. Aunque no hubo personas heridas, las pérdidas materiales fueron totales y los damnificados ahora atraviesan una situación desesperante.

Lee además
Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas
Este es el ladrón detenido y ahora condenado.
Ratero, pero limpio

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Costa Canal, donde vivía la familia Videla Tapia. Según publicó el medio El Bastón, la mujer de la casa había salido alrededor de las 8:20 junto a su hijo de 5 años para llevarlo a la escuela. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: su hogar envuelto en llamas y reducido a cenizas.

Los vecinos, alarmados por el humo, llamaron de inmediato al 911, pero a pesar de la rápida llegada de los bomberos, poco pudo hacerse para rescatar pertenencias. En ese momento, el padre de la familia se encontraba trabajando, por lo que nadie estaba en la vivienda cuando comenzó el fuego.

Las primeras pericias indican que el incendio se habría originado por un cortocircuito en el lavarropas, que estaba encendido al momento de que la mujer salió de la casa.

Ante la pérdida total, allegados y vecinos iniciaron una colecta solidaria para ayudar a los Videla Tapia a recuperarse. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2646020205.

Temas
Seguí leyendo

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

Detuvieron a una mujer en Caucete por tener un arma y 36 cartuchos sin disparar

Detuvieron a un menor por el robo de una bicicleta en Pocito

Entraron a robar a una casa y se encontraron con los dueños adentro: fueron detenidos

Hallan muerto al sereno de una empresa en La Bebida

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mosto concentrado, el principal producto vitivinícola que exporta San Juan. 
Novedad

Tras más de una década San Juan vuelve a la carga con una propuesta que transformaría la industria vitivinícola local

Este es el ladrón detenido y ahora condenado.
Ratero, pero limpio

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación
ANIVI

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación