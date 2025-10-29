miércoles 29 de octubre 2025

ANIVI

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación

El ídolo del hockey sobre patines podría ser formalmente imputado por exhibiciones obscenas y, como consecuencia, sería sometido a un extenso proceso judicial. Mientras tanto, la fiscalía reúne los elementos probatorios que le permitan sostener la acusación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A casi un mes de la denuncia contra Francisco Panchito Velázquez, que desató un revuelo por tratarse de un jugador histórico e ídolo del hockey sobre patines, fuentes allegadas al caso comentaron que la investigación preliminar continúa en pie y revelaron que las pericias psicológicas a las presuntas víctimas serán claves para la acusación.

Es que los profesionales en salud mental que asistieron a la menor y a las otras dos jóvenes, que lo habrían visto sin ropa interior del ex deportista en un confuso episodio, analizan las declaraciones de las mismas y sus conclusiones serían cruciales. Es por ello que para la fiscal Andrea Insegna, los informes periciales será determinantes para la sostener la acusación o, bien, desestimar la denuncia.

Según trascendió, las tres adolescentes, que en un primer momento acudieron al CAVIG para radicar la denuncia contra Panchito Velázquez, ratificaron sus dichos en el marco de la instrucción previa a la formalización. La menor, que tiene 17 años, como el Código Procesal Penal de la provincia lo sustenta, no testificó en Cámara Gesell, sino que lo hizo en compañía de un psicólogo que la contuvo.

Semanas atrás, el abogado defensor del hombre sospechado por exhibiciones obscenas, Maximiliano Páez Delgado, negó la existencia de una entrevista videograbada, puesto que no había sido notificado de la misma, frente a las especulaciones de que se había concretado. No obstante, rápidamente, fuentes judiciales aclararon que, tal lo dispone el artículo 261 del C.P.P, la menor eludió el procedimiento por tener una edad suficiente para ello.

La norma establece: "Si se trata de víctimas que a la fecha en que se requiere su comparecencia ya han cumplido 16 años pero son menores de 18 años de edad, antes de la recepción del testimonio, se debe requerir informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor de edad en el caso de que comparezca ante los estrados judiciales en presencia de las partes. Esta medida se debe llevar adelante evitando la revictimización del niño, niña o adolescente".

Para la representante del Ministerio Público aún corren los plazos estipulados para una investigación preliminar (90 días), antes de la formalización de la ya conocida Investigación Penal Preparatoria, que se cristaliza cuando el imputado se sienta frente al juez de Garantías y demás partes del proceso. A partir de ese entonces, el acusado conoce cuáles son los elementos que hacen sospechar sobre su autoría en el delito que se le endilga.

Más allá de la etapa previa que transita el caso, la Justicia dictó una prohibición de acercamiento hacia las presuntas víctimas. De inmediato, el mejor jugador de la historia fue notificado de la acción judicial en su contra y, por orden de un juez Roberto Montilla, no puede mantener contacto con las denunciantes. Si bien el expediente inició en el CAVIG, por la presencia de una menor, fue remitido a la UFI ANIVI.

Acorde señalaron fuentes calificadas, el hecho que fue denunciado se habría registrado el domingo 5 de octubre por la madrugada. En un contexto que no puede ser descripto a detalle para resguardar la identidad de las presuntas víctimas, la denuncia expresa que Velázquez fue descubierto cuando observaba a las chicas mientras dormían. Una de ellas habría despertado y, tras alertar a los otras, lo habrían observado sin el bóxer y el pantalón puestos.

Ante la pregunta de por qué estaba allí y qué hacía en el sitio donde las denunciantes dormían, el sospechoso habría ofrecido una perturbadora respuesta. La denuncia que fue radicada en la fiscalía asegura que contestó: "Esperá un ratito, perdón, ustedes son muy lindas". Las denunciantes tienen 17, 18 y 19 años, dos de ellas son hermanas y la tercera es una amiga de ellas.

La noticia representa un fuerte impacto por tratarse de una figura del deporte consagrada y, para muchos, considerado el mejor jugador de hockey de la historia. Además de su paso por la Selección Argentina, con la que fue campeón en 1995, tuvo paso por el fútbol y jugó en San Martín.

