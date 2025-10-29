miércoles 29 de octubre 2025

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

El deceso habría ocurrido en la tarde del martes, pero su familia lo encontró sin signos vitales en la madrugada de este miércoles. Todo indica que fue una muerte natural.

Un hombre de 65 años fue encontrado sin signos vitales en la madrugada de este miércoles en el interior de una finca en Santa Lucía. Su familia lo halló en este lugar, donde trabajaba.

Según fuentes del caso, todo comienza el martes. Este señor se levantó con un dolor muy fuerte en el pecho y su familia lo llevó al Hospital Marcial Quiroga para que lo revisen. Lo dieron una medicación y le dijeron que tenía un dolor muscular.

El dolor nunca se le pasó, volvió a su casa y le dijo a su familia que se iba a ir a trabajar ya que tenía la esperanza que iba a mejorar. En este lugar pasó lo peor, porque esta persona sufrió un infarto mientras hacía una zanja con una pala.

Las horas pasaban y su familia no sabía nada de él, no volvía a su casa. Salieron a buscarlo y lamentablemente, en la madrugada de este miércoles -como a las 3:30 horas- lo encontraron sin signos vitales.

No había signos de violencia alrededor de su cuerpo o indicios de criminalidad. Al contrario, estaba tirado sobre una zanja y al parecer estaba haciendo una zanja.

Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmar cuál fue la causa de su deceso, pero todo indica que habría sido una muerte natural.

El caso está siendo investigado por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo de UFI Delitos Especiales N°5. En el lugar también trabajó personal policial de la jurisdicción.

