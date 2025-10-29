Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

La conocida locutora sanjuanina, Elena Balmaceda , de 64 años, protagonizó este martes por la tarde un violento accidente de tránsito en una transitada esquina de Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas , en la intersección de Periodistas Argentinos y Pedro de Valdivia , en Capital.

Según informaron fuentes policiales, Balmaceda conducía un Renault Sandero por calle Pedro de Valdivia de oeste a este . Al llegar a la esquina mencionada, intentó cruzar y terminó impactando de frente contra el lateral izquierdo de una camioneta Ford Ranger , guiada por Miguel Alberto González , de 61 años, quien viajaba acompañado por su hijo menor de edad.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 09.20.55

La colisión fue frontal y lateral, y ocurrió en una esquina sin semáforos

Tras el siniestro, una ambulancia del 107 llegó al lugar y asistió a los involucrados. El adolescente de 17 años que iba en la camioneta sufrió un corte leve en la cabeza, mientras que la conductora fue trasladada al Hospital Rawson por precaución, aunque no presentaba heridas de gravedad. Desde el entorno periodístico, expresaron que la comunicadora hace unas semanas también protagonizó otro siniestro.

Las autoridades policiales trabajaron en la zona para determinar las causas del choque y se aguarda el informe oficial del Hospital Rawson para conocer el estado final de salud de los protagonistas. El caso recayó en la UFI Delitos Especiales N°4 a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.