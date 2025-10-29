miércoles 29 de octubre 2025

Orgullo local

Barby Rosselot, la campeona barista que defendió el título y volvió a dejar a San Juan en la cima del café nacional

El fin de semana pasado se realizó la nueva edición del Mejor Café en Tucumán, el certamen que busca el mejor barista a nivel nacional. Nuevamente el título quedó en San Juan, en las manos de Barby Rosselot que compartió su experiencia.

Por Celeste Roco Navea
Barby Rosselot, campeona nacional barista, junto a Facundo Ovejero y Fabricio Rubino (segundo y tercer lugar)

SaveClip.App_572985577_18010498886800209_250532384455724694_n

El café de especialidad tuvo su evento nuevamente en Tucumán, tras la reciente edición de “Mejor Café”. Allí, en una competencia reñida, San Juan volvió a quedar en la cima, quedando el campeonato en manos de Barby Rosselot, quien llegó para defender su título y superó las expectativas.

El evento se realizó el 24 y 25 de octubre en la Sociedad Rural y tuvo una importante convocatoria, siendo la tercera edición de uno de los encuentros cafeteros más importantes del país. Durante el 2024 no se realizó, por lo que las expectativas estaban puestas en los nuevos competidores como en aquellos que vienen haciendo carrera. En ese grupo se encuentra la sanjuanina que logró el título en 2023 y si bien iba con intenciones de mantenerlo, ser nuevamente Campeona Nacional de Barismo fue toda una sorpresa.

“Creo que siempre en una competencia uno se prepara para ganar, pero no quería dar nada por sentado. Hay mucho nivel de los competidores, entonces uno no sabe hasta que ve las planillas o los resultados. Sí estaba enfocada en dar lo mejor, ya que ir a defender el título es ir con cierta presión, más representando a la provincia. Iba enfocada en que lo quería, pero no me lo esperaba”, confiesa la joven ya de regreso en San Juan y con el campeonato bajo el brazo.

image

A diferencia de la ultima edición, en la que hubo preparativos con mucho tiempo de anticipación, Barby destaca que este año fue atípico. Viajes de trabajo, una mudanza y la vida misma la llevaron a tener que hacer malabares entre los compromisos asumidos y los preparativos. “A veces me quedaba hasta las 2AM preparando y hasta el último momento de subirme al bondi estuve con eso. Fue más agitada en ese sentido la preparación este año”, destaca.

El certamen en esta oportunidad consideró un conjunto de pruebas que reunían técnicas de barismo con habilidades sensoriales, contando con solo 10 minutos para su preparación y 15 minutos presentación. La joven comenta que todos los competidores utilizaron el mismo café, lo que hacía más atractiva la competencia a la hora de buscar las diferencias entre una presentación y la otra.

SaveClip.App_572985577_18010498886800209_250532384455724694_n

Barby explica que en durante la presentación, tuvieron que exhibir ante el jurado cuatro bebidas solo con café, cuatro de café con leche, y la misma cantidad de vendidas de autor. “Más allá de la presentación, tuve una buena puesta en escena, atenta a pequeños detalles. Doblar la servilleta de una manera diferente; presenté una plataforma con luces, iluminando los cocteles que iba a presentar, pero también se suma el hecho de decir que tengo cierta experiencia en la competencia. Supe organizarme mejor y la parte sensorial estuvo buena. Desde ese lado me parece que me sumó bastantes puntos. Y la parte técnica también, porque ambas planillas se promedian”, detalla.

Embed - Barby Rosselot on Instagram: "Todo el esfuerzo, cada madrugada, cada duda y cada intento, valen la pena si hay propósito. Porque cuando llega el momento… entendés que todo eso te trajo hasta acá. El título se quedó en la casa gracias @eventomejorcafe"

El esfuerzo, la práctica constante, el “no sentarse en los laureles” sino porque el contrario buscar a diario cómo seguir perfeccionando y profesionalizando el ser barista fue precisamente lo que le jugó a favor a la sanjuanina que con orgullo conserva en los anaqueles dos títulos.

“La verdad es que fue una experiencia muy linda. A nivel personal me deja orgullosa, feliz conmigo. Lo veo como una preparación, no solo para ganar un premio, sino que a nivel profesional te reta a presentar una mejor versión. Por ese lado, la experiencia me deja el orgullo de lograr lo que se quiere con esfuerzo”, reflexiona la flamante Campeona Nacional Barista, Barby Rosselot.

Temas
