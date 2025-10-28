miércoles 29 de octubre 2025

Inseguridad

Video: a plena luz del día, así robaban en un depósito de Rawson

Un depósito ubicado frente al Jockey Club fue saqueado por delincuentes a plena luz del día. Serían personas de la zona, pero aún no hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grupo de delincuentes se llevó varias herramientas del depósito de una empresa en Rawson. Lo curioso, es que el robo ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en la cámara del celular de un vecino de la zona.

En las imágenes se puede ver cómo dos sujetos abren la reja, entran y se llevan una escalera y maquinarias de limpieza del depósito ubicado en la calle Recuerdos de Provincia, a 20 metros del Jockey Club y frente a la YPF. El episodio ocurrió el domingo electoral, alrededor de las 18.

Según explicaron, son ladrones que viven en esa zona pero aún no hay detenidos por el costoso robo.

