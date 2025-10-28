Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Un insólito episodio policial se conoció este martes en Capital , donde un hombre fue sorprendido robando un tablero eléctrico de una torre de paneles solares instalada sobre la Avenida de Circunvalación . Aunque fue detenido por la Policía, finalmente no irá preso.

Según informaron desde la Comisaría 3° de Trinidad, el hecho ocurrió cuando el sospechoso, de 43 años, violentó el tablero de una de las estructuras solares y sustrajo un equipo con térmica y disyuntor.

Tras la denuncia, personal policial, con datos aportados por testigos y bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación, logró localizar el domicilio del implicado, donde se procedió a su detención y al secuestro de los elementos robados.

Sin embargo, al avanzar la investigación se determinó que el hombre no se encuentra en sus cabales y fue declarado como inimputable, motivo por el cual no será juzgado ni enfrentará una condena penal. En su lugar, intervinieron otras áreas especializadas para abordar su situación bajo los protocolos correspondientes.

El video del robo