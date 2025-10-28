martes 28 de octubre 2025

Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

El juez de impugnación también declaró nula la resolución de la magistrada. Ahora un nuevo juez de Garantías deberá tomar conocimiento de la causa. La imputada en este caso es Vanesa Carrascosa.

Por Pablo Mendoza
La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.

Un revés judicial de un caso con mucha repercusión social se dio a conocer este martes. El Tribunal de Impugnación a cargo del juez Renato Darío Roca, resolvió anular la resolución dictada por la jueza de Garantías Flavia Allende y apartarla de la causa en la que se investiga la muerte del motociclista Jairo Malla, ocurrida en un siniestro fatal en febrero de 2024 y donde la principal acusada es Vanesa Carrascosa.

La medida fue dispuesta luego de que tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa apelaran una decisión de Allende del 4 de junio, en la que había declarado inadmisible un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes.

image.png
La jueza Flavia Allende, ahora apartada del caso Jairo Malla.

La imputada, Vanesa Carrascosa Font, está acusada de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad. Según los antecedentes, el siniestro ocurrió cuando conducía una camioneta a más de 98 km/h -superando en más de 30 km/h la velocidad máxima permitida- y embistió la motocicleta guiada por Malla, quien falleció en el acto.

Ayudante Fiscal Ignacio Dominguez y Fiscal Renato Roca (1)
Juez de Impugnación Renato Roca

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Sebastián Gómez, y la defensa, a cargo del abogado Fernando Bueno de la Cruz, habían acordado una pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para conducir, dentro de los parámetros legales. Sin embargo, la jueza Allende rechazó el acuerdo argumentando que debía resguardarse la igualdad de las partes, los derechos de la víctima y la “paz social”, al considerar que el hecho debía debatirse públicamente en un juicio oral.

El juez Renato Roca, al analizar las apelaciones, sostuvo que la resolución de Allende fue arbitraria, contradictoria y carente de fundamentación jurídica. En su fallo, afirmó que la magistrada reconoció expresamente que se cumplían los requisitos legales del juicio abreviado, pero igualmente lo rechazó basándose en valoraciones “dogmáticas” ajenas a la ley.

image
Madre de Jairo Malla hablando con los medios tras la resolución que dictó la jueza Allende. Ella luchó para que el juicio abreviado no se concretara.

Además, Roca destacó que la oposición del querellante (el abogado Néstor "Roly" Olivera) no tiene carácter vinculante, según lo establece el Código Procesal Penal, y que la jueza invadió las facultades exclusivas del Ministerio Público Fiscal, órgano titular de la acción penal pública. “El juez no puede sustituir el criterio de legalidad del fiscal por uno de oportunidad personal”, señaló en su resolución.

El magistrado concluyó que la decisión de Allende vulneró principios esenciales del sistema acusatorio y el debido proceso, por lo que declaró nula su resolución y ordenó apartarla de la causa. En su lugar, dispuso que un nuevo juez de Garantías sea asignado por la Oficina Judicial para continuar el trámite.

Una resolución muy parecida en el caso Francisco Márquez

En este caso, la jueza Celia Maldonado de Álvarez fue apartada de la causa por decisión del Tribunal de Impugnación luego de no hacer lugar al juicio abreviado. Después, la causa recayó sobre la jueza María Gema Guerrero y esta si dio a lugar la pena de juicio abreviado y condenó al acusado en este caso, Gonzalo Castro Salinas.

Lee más aquí sobre el caso Francisco Márquez

image
La hermana de Francisco enojada por la resolución de la jueza en hacer lugar al juicio abreviado.

Cabe destacar que en este caso, la querella a cargo de Olivera impugnó esta resolución y tras un tiempo, la jueza Ana Lía Larrea confirmó la condena para el acusado ratificando el juicio abreviado.

