Caso delivery que murió tras ser atropellado: la jueza no dio a lugar al juicio abreviado

La magistrada no dio a lugar al acuerdo de juicio abreviado, declarando que a "este acuerdo no se llegó de manera armónica y afectaría la paz social".

La jueza, previo a leer la resolución, expresó la importancia que deben tener todas las partes en un acuerdo de juicio abreviado. Cómo así también dijo: "la querella no es un combinado de piedra, tiene derecho a una defensa tal como rezan la Constitución y los tratados internacionales".

Sostuvo sobre la querella, en este caso en particular, "se debe entender y respetar la intervención de las partes con la misma igualdad". Cabe destacar que el acuerdo de esta salida alternativa estaban de acuerdo la fiscalía y la defensa, pero no la querella (representante de Jairo Malla).

Finalmente, la jueza Allende explicó que el acuerdo no violó ningún derecho, pero estableció que "hay circunstancias que se deben debatir en juicio".

Es el segundo juicio abreviado que no es aceptado por un juez en menos de un mes. Hace unas semanas la jueza Gloria Verónica Chicón no dio a lugar en el caso de la tragedia de Ruta 40 en el cual la víctima fatal fue Carolina Sastre. En esta ocasión, la jueza Flavia Allende también manifestó que si se aceptaba el juicio abreviado no iba a contribuir con la paz social.