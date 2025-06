Condenaron a 10 años de cárcel a la sanjuanina que prostituía a su sobrina con un almacenero a cambio de cervezas

image.png La fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI.

La pena podría haber sido más dura para la mujer de 45 años -no se la identifica para no exponer a la víctima-, por eso buscó negociar con el propósito de menguar el castigo. El almacenero, en cambio, no quiso abreviar y entonces irá a un juicio oral y público. No la tendrá fácil, la fiscal Bucciarelli y la ayudante fiscal Fasoli van por un castigo de 30 años de cárcel para el comerciante, dado que le atribuyen promoción a la corrupción y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de los dos menores.

El caso se conoció en octubre del año pasado, cuando la mujer y su vecino cayeron detenidos por la causa iniciada en la UFI ANIVI. En febrero pasado, la fiscal Valentina Bucciarelli amplió la imputación contra los dos y les atribuyó graves delitos, que tuvieron como víctimas a la chica de 17 años con discapacidad y su hermano de 11 años.

image.png El juez Javier Figuerola.

En la investigación se comprobó que la tía de los menores entregaba a la adolescente con discapacidad al almacenero para que éste la sometiera sexualmente. La mujer ordenaba que la chica fuera a la casa de ese vecino y ahí era violada. En retribución, este sujeto le entregaba cervezas a modo de paga, según la acusación.

Esos abusos, que fueron al menos una decena, ocurrieron entre abril y agosto del 2024. Según la investigación, el mismo hombre también abusaba de un hermano de la jovencita a cambio de golosinas y dinero. Por esa razón la acusación contra él es más grave.