martes 28 de octubre 2025

Rawson

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

El mega operativo se llevó a cabo en la madrugada de este martes. Se sabe que secuestraron objetos y habría un detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Estas amenazas recayeron en manos de UFI Genérica y se investigó a fondo. Finalmente, en la madrugada de este martes se realizaron cerca de 20 allanamientos en el interior del Barrio Valle Grande de Rawson con el fin de calmar esta situación entre las familias.

Según la primera información brindada por fuentes allegadas, se han requisado viviendas donde vive la familia Barboza, Carrizo, Bazan, entre otras. Hasta hace una semana atrás, se habían registrado varias denuncias -cruzadas- de estas familias diciendo que fueron amenazados de muerte. Información que confirmó uno de los fiscales de esta unidad fiscal.

Ante estas presentaciones la justicia actuó y realizó estos allanamientos en el populoso barrio de Rawson. En detalle, se desconoce qué se secuestró y hasta ahora se había hallado vehículos y un detenido.

El aberrante crimen de Emir Barboza, de 7 años

El crimen ocurrió el pasado 14 de octubre en la madrugada, en medio de una disputa entre vecinos rivales que derivó en un tiroteo. Desde una vivienda de la Manzana 23 del barrio Valle Grande se efectuaron varios disparos hacia la calle, y uno de ellos impactó en Emir mientras jugaba cerca. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos constataron su muerte, ocasionada por un trauma de tórax producto de un proyectil de arma de fuego.

El niño ingresó a las 00:36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego, y minutos después se confirmó su fallecimiento. La médica legista Ana Bruna constató una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. La muerte fue prácticamente inmediata.

Por este hecho hay 8 personas detenidas y presas. Siete de los cuales son mayores y fueron identificados como: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga (26).

