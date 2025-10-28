Le robaron mientras hacía un viaje de Uber Motos: fue golpeada por dos hombres

Un violento episodio sufrió una mujer de 40 años que trabaja como motociclista en la aplicación de viajes Uber Motos, tras ser atacada por dos delincuentes en el barrio Costa Canal 1, en la zona de Concepción.

De acuerdo con la denuncia radicada, la víctima, identificada de apellido Berón, había aceptado un viaje con destino a ese barrio. Al llegar al punto señalado, fue interceptada por dos hombres que la abordaron de manera sorpresiva. Uno de ellos comenzó a golpearle el casco con fuerza en un intento por quitarle la llave del vehículo, mientras el otro logró arrebatarle su teléfono celular, un ZTE modelo A75 .

Tras el violento asalto, los agresores escaparon corriendo y treparon los techos de una vivienda cercana para evitar ser vistos.

Berón, en estado de shock, se dirigió de inmediato al puesto policial más cercano, ubicado en avenida Benavidez y Tucumán, donde pidió ayuda. En respuesta, efectivos de la Motorizada N.º 1 montaron un operativo dentro del barrio y lograron ubicar a un sospechoso que coincidía con la descripción aportada por la víctima.

El individuo fue detenido en el lugar, aunque durante el registro no se hallaron entre sus pertenencias los objetos sustraídos.

Por orden de la fiscal de Flagrancia, Dra. Amalia Bustos, se inició el procedimiento correspondiente para continuar con la investigación del hecho.