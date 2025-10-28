martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Le robaron mientras hacía un viaje de Uber Motos: fue golpeada por dos hombres

El hecho ocurrió en Concepción. La víctima, una trabajadora de 40 años, denunció que los atacantes escaparon trepando techos. Uno de ellos fue arrestado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio sufrió una mujer de 40 años que trabaja como motociclista en la aplicación de viajes Uber Motos, tras ser atacada por dos delincuentes en el barrio Costa Canal 1, en la zona de Concepción.

Lee además
mega operativo en el barrio valle grande: dos tios de emir barboza quedaron detenidos, ¿de que se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
¿corrupcion en un centro de salud publica sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rapidos en la rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

De acuerdo con la denuncia radicada, la víctima, identificada de apellido Berón, había aceptado un viaje con destino a ese barrio. Al llegar al punto señalado, fue interceptada por dos hombres que la abordaron de manera sorpresiva. Uno de ellos comenzó a golpearle el casco con fuerza en un intento por quitarle la llave del vehículo, mientras el otro logró arrebatarle su teléfono celular, un ZTE modelo A75.

Tras el violento asalto, los agresores escaparon corriendo y treparon los techos de una vivienda cercana para evitar ser vistos.

Berón, en estado de shock, se dirigió de inmediato al puesto policial más cercano, ubicado en avenida Benavidez y Tucumán, donde pidió ayuda. En respuesta, efectivos de la Motorizada N.º 1 montaron un operativo dentro del barrio y lograron ubicar a un sospechoso que coincidía con la descripción aportada por la víctima.

El individuo fue detenido en el lugar, aunque durante el registro no se hallaron entre sus pertenencias los objetos sustraídos.

Por orden de la fiscal de Flagrancia, Dra. Amalia Bustos, se inició el procedimiento correspondiente para continuar con la investigación del hecho.

Seguí leyendo

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Intentó robar una bici y terminó detenido

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Armaban disturbios en la terminal de Jáchal y cuando los revisaron uno tenía casi 28 envoltorios de cocaína en la boca

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor video
Amor que salva

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

Por Carla Acosta
Ante el alerta por casos de tos convulsa o coqueluche en el país, en San Juan informaron que se detectó un caso positivo y hay otro en estudio.
Salud

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rápidos en La Rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego