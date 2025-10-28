martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa Krause

Robaron bebidas y cigarrillos en un negocio de Rawson y quedaron filmados

El incidente ocurrió pasadas la 1 de la madrugada de este martes. Parte del grupo permaneció en la esquina haciendo de “campana”, mientras otros utilizaban una barreta para forzar la puerta principal del local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la madrugada de este martes, un hecho de inseguridad quedó registrado en Rawson. Un grupo de jóvenes ingresó a robar en un negocio ubicado en la intersección de calles Quiroz y Elizondo -Villa Krause-, y todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Lee además
La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado
mega operativo en el barrio valle grande: dos tios de emir barboza quedaron detenidos, ¿de que se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Según se puede observar en las imágenes, el episodio ocurrió pasadas la 1 de la madrugada. Parte del grupo permaneció en la esquina haciendo de “campana”, mientras otros utilizaban una barreta para forzar la puerta principal del local.

Tras lograr ingresar, los delincuentes sustrajeron bebidas, cigarrillos y productos lácteos, según informaron fuentes policiales a este diario. Las imágenes del robo se difundieron rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los vecinos de la zona.

Hasta el momento, los responsables no fueron identificados y no se pudo determinar si se trata de menores o mayores de edad. Personal de la Comisaría 6ª intervino en el hecho y pidió a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el caso, se comuniquen con la seccional o al 911.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1983211175899713920&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Intentó robar una bici y terminó detenido

Le robaron mientras hacía un viaje de Uber Motos: fue golpeada por dos hombres

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Armaban disturbios en la terminal de Jáchal y cuando los revisaron uno tenía casi 28 envoltorios de cocaína en la boca

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan, dentro del top cinco de provincias que vendieron más combustible en septiembre
Informe nacional

San Juan, dentro del top cinco de provincias que vendieron más combustible en septiembre

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?
Relevamiento

Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?

El Gobierno de San Juan habló sobre las colonias de verano, ¿cuándo comenzarán?
Desarrollo Humano

El Gobierno de San Juan habló sobre las colonias de verano, ¿cuándo comenzarán?