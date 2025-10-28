Robaron bebidas y cigarrillos en un negocio de Rawson y quedaron filmados

Durante la madrugada de este martes, un hecho de inseguridad quedó registrado en Rawson . Un grupo de jóvenes ingresó a robar en un negocio ubicado en la intersección de calles Quiroz y Elizondo - Villa Krause -, y todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Según se puede observar en las imágenes, el episodio ocurrió pasadas la 1 de la madrugada. Parte del grupo permaneció en la esquina haciendo de “campana”, mientras otros utilizaban una barreta para forzar la puerta principal del local.

Tras lograr ingresar, los delincuentes sustrajeron bebidas, cigarrillos y productos lácteos, según informaron fuentes policiales a este diario. Las imágenes del robo se difundieron rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los vecinos de la zona.

Hasta el momento, los responsables no fueron identificados y no se pudo determinar si se trata de menores o mayores de edad. Personal de la Comisaría 6ª intervino en el hecho y pidió a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el caso, se comuniquen con la seccional o al 911.

El video