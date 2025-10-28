Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Tras la trágica muerte de Emir Barboza , de 7 años, en un enfrentamiento a tiros entre familias del barrio Valle Grande en Rawson, la justicia realizó un amplio operativo en busca de calmar la situación de violencia que persiste en la zona.

Tribunales Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo

Durante la madrugada de este marte s, se llevaron a cabo más de 15 allanamientos en viviendas del barrio , involucrando a unas 200 personas , entre efectivos policiales de diversas brigadas y personal de la UFI Genérica . Las propiedades requisadas pertenecían a las familias Barboza, Carrizo y Bazán , entre otras, donde se buscaban armas y drogas vinculadas a las amenazas cruzadas que se venían registrando desde hace semanas.

Mega operativo en el barrio Valle Grande en Rawson: dos tíos de Emir Barboza, el nene asesinado de un disparo, quedaron detenidos (1/2) pic.twitter.com/jirTsmCfmY

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, no se encontraron armas ni estupefacientes, pero se detuvo a dos familiares de Emir Barboza, un hombre y una mujer, ambos de apellido Barboza y tíos del menor fallecido. Están señalados de haber sido vistos con armas de fuego al momento de realizar amenazas de muerte contra otras personas del barrio, motivo por el cual quedaron aprehendidos.

La violencia en Valle Grande se intensificó luego del crimen del niño, generando múltiples denuncias cruzadas entre familias del barrio. Ante estas situaciones, la UFI Genérica decidió intervenir y ordenar los allanamientos con el objetivo de reducir la tensión y prevenir nuevos hechos de violencia.

El aberrante crimen de Emir Barboza, de 7 años

El crimen ocurrió el pasado 14 de octubre en la madrugada, en medio de una disputa entre vecinos rivales que derivó en un tiroteo. Desde una vivienda de la Manzana 23 del barrio Valle Grande se efectuaron varios disparos hacia la calle, y uno de ellos impactó en Emir mientras jugaba cerca. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos constataron su muerte, ocasionada por un trauma de tórax producto de un proyectil de arma de fuego.

El niño ingresó a las 00:36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego, y minutos después se confirmó su fallecimiento. La médica legista Ana Bruna constató una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. La muerte fue prácticamente inmediata.

Por este hecho hay 8 personas detenidas y presas. Siete de los cuales son mayores y fueron identificados como: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga (26).