lunes 27 de octubre 2025

Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y ventosa para la provincia, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5°C y 16°C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-1.jpg

Este martes 28 de octubre, San Juan experimentará una jornada fresca y ventosa, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima se registrará en torno a los 5°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 16°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones. Los vientos soplarán del sureste con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h, lo que acentuará la sensación térmica de frío.

La humedad relativa será alta, rondando el 80%, y la visibilidad se mantendrá buena. El sol saldrá a las 06:07 y se pondrá a las 19:31, ofreciendo solo algunas horas de luz solar. Se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones ante las ráfagas de viento.

