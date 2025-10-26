Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrarse públicamente este domingo por la noche, luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas que significaron un nuevo golpe para el peronismo. Desde su residencia de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta salió al balcón a saludar a un grupo de militantes que se congregó frente a su domicilio, como suele ocurrir en cada jornada electoral.

Análisis Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

Análisis LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

El gesto de la exmandataria ocurrió alrededor de las 21:45, pocos minutos después de que se confirmara la derrota de Fuerza Patria -el espacio que respaldó políticamente- frente a La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires, un distrito históricamente peronista. Testigos registraron el momento en video: Cristina, acompañada por al menos dos personas, se asomó por unos minutos para agradecer los cánticos y muestras de apoyo, mientras una fotógrafa captaba imágenes desde el interior de la vivienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dsantoro59/status/1982615674527875134&partner=&hide_thread=false A ritmo de no nos vencieron, Cristina kirchner baila en el balcón del departamento donde xumple su condena a 6 años de prisión. pic.twitter.com/v2i58zNK60 — daniel santoro (@dsantoro59) October 27, 2025

En el principal distrito electoral del país, con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza logró el 41,53% de los votos, superando por escaso margen al 40,83% obtenido por la Alianza Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana. De este modo, el espacio liderado por Diego Santilli se impuso y consiguió 17 de las 35 bancas en juego para la Cámara de Diputados, mientras que Fuerza Patria se quedó con 16.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores obtuvo el 5,02% y se aseguró dos escaños, seguido por Propuesta Federal para el Cambio (2,79%) y Alianza Provincias Unidas (2,45%).

Cabe recordar que en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, Fuerza Patria había logrado imponerse con el 46% de los votos, frente al 33% de La Libertad Avanza, según los datos oficiales. En aquella ocasión, se renovaron la mitad de las bancas de la Legislatura bonaerense, además de concejos deliberantes y consejos escolares municipales.