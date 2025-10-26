lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

En una jornada marcada por el triunfo de La Libertad Avanza en gran parte del país, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se asomó al balcón de su casa en Constitución para saludar a los militantes que se acercaron tras conocerse los resultados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrarse públicamente este domingo por la noche, luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas que significaron un nuevo golpe para el peronismo. Desde su residencia de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta salió al balcón a saludar a un grupo de militantes que se congregó frente a su domicilio, como suele ocurrir en cada jornada electoral.

El gesto de la exmandataria ocurrió alrededor de las 21:45, pocos minutos después de que se confirmara la derrota de Fuerza Patria -el espacio que respaldó políticamente- frente a La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires, un distrito históricamente peronista. Testigos registraron el momento en video: Cristina, acompañada por al menos dos personas, se asomó por unos minutos para agradecer los cánticos y muestras de apoyo, mientras una fotógrafa captaba imágenes desde el interior de la vivienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dsantoro59/status/1982615674527875134&partner=&hide_thread=false

En el principal distrito electoral del país, con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza logró el 41,53% de los votos, superando por escaso margen al 40,83% obtenido por la Alianza Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana. De este modo, el espacio liderado por Diego Santilli se impuso y consiguió 17 de las 35 bancas en juego para la Cámara de Diputados, mientras que Fuerza Patria se quedó con 16.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores obtuvo el 5,02% y se aseguró dos escaños, seguido por Propuesta Federal para el Cambio (2,79%) y Alianza Provincias Unidas (2,45%).

Cabe recordar que en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, Fuerza Patria había logrado imponerse con el 46% de los votos, frente al 33% de La Libertad Avanza, según los datos oficiales. En aquella ocasión, se renovaron la mitad de las bancas de la Legislatura bonaerense, además de concejos deliberantes y consejos escolares municipales.

