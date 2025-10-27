lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

Los números en todo el territorio provincial: la victoria por más diferencia de votos la sacó el peronismo en San Martín mientras que la contienda más ajustada se dio en Caucete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estas elecciones legislativas dejaron como resultado en los departamentos doce triunfos para el peronismo, seis para el orreguismo y uno para La Libertad Avanza. La diferencia más amplia de votos se dio en San Martín, donde el PJ se impuso con más de 54,93% y la más ajustada en Caucete, donde Por San Juan consiguió el 37,15% contra el 35,11% del frente Fuerza San Juan. El detalle.

-Albardón: la intendencia está en manos del peronismo, del inoxidable intendente Juan Carlos Abarca. La lista de Fuerza San Juan se impuso por el 39,25% (6.525 de votos), en segundo lugar quedó Por San Juan con el 29,91% (4.972 de votos) y en tercer lugar quedó La Libertad Avanza con el 23,13% (3.845 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.05 AM

-Angaco: la intendencia está en manos de José Castro, del peronismo, que lleva tres períodos al frente del municipio. El peronismo ganó con el 43,49% (2.896 votos), quedó segundo el frente Por San Juan con el 29,96% (1.995 votos) y en tercer lugar, cerró La Libertad Avanza con el 17,73% (1.181 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.04 AM (4)

-Calingasta: la intendencia la tiene el peronismo, con Sebastián Carbajal en el sillón máximo municipal. Allí se impuso Fuerza San Juan con el 33,09% (1.990 votos), Por San Juan quedó segundo con el 27,65% (1.663 votos) y cerró La Libertad Avanza con el 27,64% (1.662 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.07 AM (1)

-Capital: la intendencia es ejercida por Susana Laciar, del oficialismo provincial. Al igual que en todas las capitales del país, La Libertad Avanza se quedó con la victoria con el 34,52% (22.447 votos); en segundo lugar quedó Por San Juan, con el 31,96% (20.787 votos) y el tercer lugar fue para Fuerza San Juan, con el 23,21% (15.096 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.03 AM

-Caucete: la intendencia está en manos de Romina Rosas, del peronismo. En primer lugar, quedó Por San Juan, con el 37,15% (8.106 votos); en segundo lugar quedó Fuerza San Juan con el 37,11% (8.097 votos) y cerró La Libertad Avanza con el 17,33% (3.782 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.06 AM (1)

-Chimbas: la intendencia la tiene el peronismo, con Daniela Rodríguez al frente. El peronismo quedó en primer lugar, con 44,42% (22.641 votos); la segunda posición fue para La Libertad Avanza con el 24,30% (12.386 votos) y cerró Por San Juan con el 23,72% (12.088 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.03 AM (2)

-Iglesia: la intendencia es ejercida por Jorge Espejo, del bloquismo -en alianza con el oficialismo provincial-. En primer lugar quedó Fuerza San Juan, con el 30,94% (1.466 votos); el segundo lugar fue para Por San Juan con el 29,35% (1.391 votos) y cerró La Libertad Avanza con el 27,12% (1.285 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.07 AM

-Jáchal: la intendencia la tiene el peronismo, de la mano de Matías Espejo. Fuerza San Juan, quedó primero con el 48,43% (6.929 votos); el segundo lugar fue para Por San Juan con el 22,87% (3.273 votos) y en tercer lugar, La Libertad Avanza con el 20,63% (2.952 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.06 AM (3)

-Pocito: la intendencia le ejerce el peronismo, con Fabián Aballay. El primer lugar fue para Fuerza San Juan con el 38,20% (13.539 votos); en segundo lugar quedó Por San Juan con el 27,99% (9.920 votos) y el tercer lugar fue para La Libertad Avanza con el 25,49% (9.034 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.05 AM (2)

-25 de Mayo: en el departamento a cargo del peronista Rodolfo Jalife, Fuerza San Juan ganó con el 47,05% (4.630 votos), en segundo lugar quedó Por San Juan con el 27,46% (2.702 votos) y La Libertad Avanza se quedó con el 18,40% (1.811 votos)

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.06 AM

-Rawson: el municipio que está bajo la órbita del referente del PJ, Carlos Munisaga, e frente Fuerza San Juan se quedó con el 36.17% (25.185 votos), en segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con el 28,82% (20.068 votos) y en tercer puesto quedó Por San Juan con 25,86% (8.005 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.04 AM (1)

-Rivadavia: en el departamento de Sergio Miodowsky, integrante del oficialismo local, el frente Por San Juan quedó en primer lugar con 38,35% (votos 20.557), en segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con 27,75% (14.874 votos) y en tercer lugar, Fuerza San Juan con 25,66% (13.756 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.03 AM (3)

-San Martín: en la tierra de origen del ganador de la contienda Cristian Andino y cuya intendenta es Analía Becerra, Fuerza San Juan obtuvo 54,93% (4.059 votos), Por San Juan obtuvo 27,86% (2.059 votos) y La Libertad Avanza 11,89% (879 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.04 AM (3)

-Santa Lucía: en el departamento comandado por Juan José Orrego, hermano del gobernador Marcelo Orrego, Por San Juan se quedó con 41,49% (13.239 votos), La Libertad Avanza se quedó con 25,79% (8.229 votos) y Fuerza San Juan obtuve 25,47% (8.127 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.03 AM (1)

-Sarmiento: el municipio a cargo del integrante del oficialismo local, Alfredo Castro, el frente Por San Juan quedó primero con el 36,83% (5.093 votos), Fuerza San Juan quedó en segundo lugar con 31,11% (4.302 votos) y La Libertad Avanza se quedó con 22,75% (3.146 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.05 AM (3)

-Ullum: en el departamento a cargo del justicialista David Domínguez, Fuerza San Juan quedó en primer lugar con 53,27% (1.951 votos), en segundo lugar se ubicó Por San Juan con 26,87% (984) y en tercer puesto quedó La Libertad Avanza con 14,60% (535).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.05 AM (1)

-Valle Fértil: en el municipio que está a cargo del peronista Mario Riveros quedó en primer ligar Fuerza San Juan con 53,27% (1.951 votos), en segundo lugar Por San Juan con 26,87% (984) y en tercer lugar, La Libertad Avanza con 14,60% (535 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.06 AM (2)

-Zonda: en el departamento a cargo del integrante del bloquismo Juan Atámpiz quedó en primer lugar Por San Juan con 40,67% (1.405), en segundo lugar Fuerza San Juan con 30,37% (1.049 votos) y en el tercer puesto se ubicó La Libertad Avanza con 22,61% (781 votos).

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.00.04 AM

