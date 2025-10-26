Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Al igual que en el 2023, San Juan volvió a convertirse en territorio con un escenario de tres tercios. Fuerza San Juan, con el 34,4% de los votos, sumó a Cristian Andino como diputado (aunque en la sumatoria general, pierde uno); Por San Juan, el oficialismo provincial, subió al vicegobernador Fabián Martín al Congreso con el 31%; y La Libertad Avanza, con el 26% de los votos, hizo lo propio con Abel Chiconi. En este contexto y teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei saco 40,7%, estos resultados se vivieron como una gran fiesta en la sede del mileísmo sanjuanino, en la casona de calle Libertador. Entre militantes, motosierras y stickers, los dirigentes festejaron la eleccion provincial.

José Peluc, diputado nacional y referente de LLA en la provincia, se subió, junto a Chiconi y quienes se quedaron en candidatos, se subió a una camioneta convertida en escenario para dialogar con la militancia; les agradeció a los dirigentes nacionales como Federico Sturzenegger, a los fiscales y a los militantes, en su mayoría jóvenes. Celebró, en este contexto, haber ganado a nivel nacional, aunque puso énfasis en el logro provincial.

"Le hemos sacado una banca a la casta. Pero también tenemos que hacer una autocrítica, porque nos han ganado. Tenemos que sumar sectores que sumen. Los malos y más malos que se queden en la vereda de enfrente", planteó el diputado.

En este contexto, dijo que se vienen dos años importantes para poder aprobar las políticas que Milei necesite. Sobre todo, apuntó al 2027 como principal objetivo.

Por su parte, Chiconi indicó que le dará herramientas al presidente para que este proceso de cambio sea más rápido. "Los sanjuaninos y los argentinos no estamos bien, hay que trasmitir austeridad. Sin dudas la provincia ha sido muy importante con el camino que hemos marcado. Vamos por el camino correcto, por más duro que suene", aseveró.

Los festejos alocados y la motosierra de verdad

Los militantes mileístas esperaban, entre banderas violetas y símbolos del movimiento Las Fuerzas del Cielo, los discursos de sus principales referentes políticos. En ese marco, se podía ver de todo: numerosos jóvenes, algunos vestidos de traje y corbata, un hombre que se paseaba con una motosierra encendida, y hasta puestos donde se vendían stickers y otros artículos alusivos al presidente Javier Milei.