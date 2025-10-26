Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

Después de haberse conocido los resultados de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan, en las que resultaron electos Cristian Andino (Fuerza San Juan), Fabián Martín (Por San Juan) y Abel Chiconi (La Libertad Avanza), el actual Vicegobernador de la provincia ofreció su análisis y aseguró: “La verdad, es que ha sido una elección nacional”.

“El Partido Justicialista ha sacado 33 por ciento, más o menos; nosotros otro 30 por ciento; y La Libertad Avanza cerca del 25 por ciento. La verdad que ha sido una elección nacional. En provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre pasado, el justicialismo lograba una victoria rotunda por 14 puntos y hoy, La Libertad Avanza, iría ganando o habría ganado por un punto, lo que significa que realmente la gente sabe diferenciar, entre elecciones provinciales y elecciones nacionales. Lo importante es que nosotros hemos cumplido el propósito de mantener el diputado nacional”, aseguró Martín en rueda de prensa desde la sede del partido.

image

Por otra parte, manifestó su sorpresa por los resultados: “Ninguna encuesta mostraba esto, hay una gran elección de La Libertad Avanza, que ha sacado alrededor de diez puntos más de lo que las encuestas mostraban. Pero esta es la decisión de la gente y hay que respetarla. Mañana seguimos, y seguimos trabajando”.

Sobre la decisión de asumir su banca: “Vengo con toda la intención de asumir la banca, y donde el Gobernador –Marcelo Orrego- me necesite, voy a estar. Me pidió que sea candidato, lo hice, he hecho mi máximo esfuerzo, y, bueno, es una elección que estaba muy polarizada a nivel nacional, hemos roto la polarización, pero no nos alcanzó para ganar. El resultado es este, una elección muy pareja de tercios”.