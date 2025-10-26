lunes 27 de octubre 2025

Declaraciones

Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

El actual vicegobernador y electo Diputando Nacional por el frente Por San Juan, se refirió al resultado de las elecciones y aseguró que asumirá su banca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El actual vicegobernador de San Juan y diputado nacional electo, se refirió al resultado de la elección.

Después de haberse conocido los resultados de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan, en las que resultaron electos Cristian Andino (Fuerza San Juan), Fabián Martín (Por San Juan) y Abel Chiconi (La Libertad Avanza), el actual Vicegobernador de la provincia ofreció su análisis y aseguró: “La verdad, es que ha sido una elección nacional”.

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

“El Partido Justicialista ha sacado 33 por ciento, más o menos; nosotros otro 30 por ciento; y La Libertad Avanza cerca del 25 por ciento. La verdad que ha sido una elección nacional. En provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre pasado, el justicialismo lograba una victoria rotunda por 14 puntos y hoy, La Libertad Avanza, iría ganando o habría ganado por un punto, lo que significa que realmente la gente sabe diferenciar, entre elecciones provinciales y elecciones nacionales. Lo importante es que nosotros hemos cumplido el propósito de mantener el diputado nacional”, aseguró Martín en rueda de prensa desde la sede del partido.

image

Por otra parte, manifestó su sorpresa por los resultados: “Ninguna encuesta mostraba esto, hay una gran elección de La Libertad Avanza, que ha sacado alrededor de diez puntos más de lo que las encuestas mostraban. Pero esta es la decisión de la gente y hay que respetarla. Mañana seguimos, y seguimos trabajando”.

Sobre la decisión de asumir su banca: “Vengo con toda la intención de asumir la banca, y donde el Gobernador –Marcelo Orrego- me necesite, voy a estar. Me pidió que sea candidato, lo hice, he hecho mi máximo esfuerzo, y, bueno, es una elección que estaba muy polarizada a nivel nacional, hemos roto la polarización, pero no nos alcanzó para ganar. El resultado es este, una elección muy pareja de tercios”.

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Así quedó el mapa electoral en el país, con una mayoría violeta

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

Las palabras de Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires: "Los resultados fueron muy ajustados"

"¡Qué lindo le queda el violeta a la Argentina!": Javier Milei celebró la victoria y llamó a los gobernadores para el diálogo

san juan voto: con los tres diputados nacionales electos, asi fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos