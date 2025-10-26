domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Desde la Junta Electoral confirmaron que las pocas denuncias recibidas se centraron en la lapicera y detalles menores. La jornada dejó una historia llamativa: un presidente de mesa fue visto ingresando a un baño con la urna.

Por Florencia García
WhatsApp Image 2025-10-26 at 9.35.03 AM

La histórica jornada en la que la provincia estrenó la Boleta Única de Papel (BUP) transcurrió con normalidad y con denuncias mínimas, según informó Pablo Quiroz, secretario Electoral. El foco principal de las presentaciones recibidas estuvo relacionado con la lapicera utilizada para marcar los votos, aunque ninguna situación comprometió la transparencia del escrutinio.

Lee además
domingo electoral a puro mate en el parque de mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
el mileismo venceria a schiaretti en mano a mano en cordoba
Elecciones 2025 en el país

El mileísmo vencería a Schiaretti en mano a mano en Córdoba

Quiroz explicó que se registraron cuatro o cinco denuncias de particulares, todas de baja relevancia. “Ninguna es de gravedad ni pone en riesgo el desarrollo del escrutinio, que es la tarea central de las autoridades de mesa”, señaló. Entre las denuncias, mencionó algunas relacionadas con el funcionamiento de la birome que utilizaban, si era del color habilitado para marcar y alguna que otra duda con eso, pero aclaró que no se recibieron presentaciones formales sobre irregularidades mayores.

Durante la jornada también se difundió un hecho anecdótico: un presidente de mesa habría ingresado a un baño con la urna, escoltado por un gendarme. Sin embargo, Delgado aclaró que no hubo denuncias formales en ese sentido, y que cualquier constancia será evaluada conforme a la documentación que llegue a los tribunales electorales.

El funcionario destacó además la alta participación registrada, el 71% del padrón. “Los votantes que visitamos estaban conformes con la rapidez y la claridad del proceso. No encontraban inconvenientes y se fueron muy satisfechos”, aseguró.

Sobre la nueva modalidad de votación, Delgado indicó que las denuncias relacionadas con la lapicera y otros detalles menores “son apenas un dato que estamos procesando, pero no afectan la validez ni la transparencia de los comicios”. La jornada, que representó un paso histórico para la provincia, se caracterizó por la fluidez, la participación y la aceptación general del sistema, dejando como único foco menor las observaciones vinculadas a la lapicera y algunos aspectos técnicos de las mesas de votación.

Temas
Seguí leyendo

En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

El peronismo apuesta por un triunfo en provincia de Buenos Aires: en qué distritos se ven ganadores

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Con casi 102 años, la mamá del presidente del PJ local dijo presente y votó este domingo

Cerraron los comicios, con una participación del 71% del padrón en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una jueza de familia dicto una medida inedita en san juan y marco un precedente
Clave

Una jueza de Familia dictó una medida inédita en San Juan y marcó un precedente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo