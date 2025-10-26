Karina Milei, entre la alegría y la cautela: "Estamos muy contentos"

Una hora después del cierre de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, Karina Milei se presentó en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador, a la espera de los primeros resultados. Acompañada por Martín Menem, la presidenta del partido destacó la presencia de su sello en los 24 distritos del país, celebró la implementación sin inconvenientes de la Boleta Única de Papel y se mostró expectante ante el escrutinio. “Estamos muy contentos”, aseguró la hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia.

“Nos llena de orgullo haber estado presentes en todos los distritos”, sostuvo Karina, y agregó que la jornada electoral transcurrió “sin ninguna queja” por el nuevo sistema de votación, que consideró un logro del gobierno actual. También agradeció el trabajo de los fiscales que custodiaron los comicios y destacó la coordinación interna del partido.

Durante la tarde, el búnker se convirtió en un punto de concentración de los principales referentes del oficialismo, entre ellos Sebastián Pareja, Pilar Ramírez y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes siguieron con atención los primeros indicios del escrutinio. Según los datos internos que manejaba La Libertad Avanza, el oficialismo se perfilaba como ganador en varias provincias clave, con un margen estimado de alrededor de cinco puntos sobre el kirchnerismo, aunque desde el propio partido subrayaban la necesidad de tomar estos números con cautela.

En las provincias más pobladas, el clima de expectativa era palpable. En Córdoba, el seguimiento del candidato Gonzalo Roca generaba entusiasmo, mientras que en Santa Fe, Agustín Pellegrini aparecía empatado con Fuerza Patria, con Provincias Unidas rezagado.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO mantenía cierta ventaja, aunque los números preliminares indicaban una reducción de la brecha respecto al kirchnerismo. En la ciudad de Buenos Aires, la meta era ambiciosa: alcanzar el 50% de los votos. Mientras tanto, Javier Milei arribó al búnker cerca de las 19 horas, acompañado por sus colaboradores más cercanos, para seguir de cerca los primeros resultados.