Marcelo Orrego: "Es una elección difícil de leer"

"Es una elección difícil de leer", dijo Marcelo Orrego en su mensaje en el bunker del Frente X San Juan . El gobernador se expresó ante la militancia al conocerse los resultados de las legislativas 2025 en las que la lista orreguista salió segunda en la provincia, tras el Partido Justicialista. Así, logró una de las tres bancas en juego entrando Fabián Martín al Congreso.

"Ha sido una elección donde pusimos todo el esfuerzo, hemos conservado un legislador nacional", destacó Orrego. "Quiero decirles que estoy sumamente orgulloso de estos candidatos que pusieron alma, corazón y vida", dijo ante los presentes.

Orrego dio cuenta de un escenario nacional en que La Libertad Avanza obtuvo buenos resultados. Y adjudicó los resultados provinciales a la realidad nacional. "Pasaron muchísimas cosas, en Corrientes hace poco ganaba el gobernador y en Buenos Aires también ganaban y hoy gana LLA, es una elección difícil de leer", expresó el mandatario.

"Hemos roto la polarización y hemos podido conservar un diputado", destacó. Además, en su mensaje Orrego dijo que quiere agradecer "a cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas que están día a día apoyándonos, vamos a seguir trabajando con la misma humildad de todos los días, pensando en cada una de las familias sanjuaninas. voy a seguir trabajando todos los días por San Juan".

En rueda de prensa

Orrego luego de su discurso, habló en rueda de prensa y expresó que fue "una elección nacional donde gracias a Dios y esto lo digo con mucha humildad también hemos podido romper la polarización que ha pasado en todas las provincias y que claramente en San Juan hemos ocupado ese espacio muy importante".

Destacó que "solamente hemos estado a tres puntos de una campaña que es nacional, no es provincial, pero llevamos un excelente candidato como Fabián y donde además tratamos de mostrar lo que hacemos, nuestra gestión. Nosotros practicamos practicamos la política con mucho respeto y el reconocimiento me parece que está también el de honrar a aquellos a los que les ha tocado circunstancialmente ganar".

Se declaró sorprendido por los resultados: "ha sorprendido mucho en este caso la elección que ha hecho La Libertad Avanza, que ha sacado un 25 23%, un número más que significativo que les permite obtener una banca, nosotros teníamos que conservar la nuestra, esa era nuestra prioridad y lo hicimos". Y acotó: "ha sido una elección muy pareja".

Además, ratificó su compromiso como gobernador: "Mi obligación es trabajar todos los días. Esa es mi finalidad. Yo trabajo por y para la gente, la verdad que no tengo otro compromiso más. Yo voy a seguir defendiendo los intereses de los sanjuaninos a capa y espada", afirmó. Y adelantó que este lunes estará inaugurando un barrio.

"Decir a los sanjuaninos que me van a encontrar trabajando con muchísima fuerza, porque esto me da mucha fuerza para seguir trabajando, que tengamos oportunidades de ocupar un lindo espacio y de poder formar este frente, por supuesto, que ha tenido una enorme capacidad de estar muy cerquita, en este caso, de poder ganar".

También recordó que "administro el 60% de los recursos que existían en la gestión anterior. Y eso lo tengo que hacer y tengo que tener la cabeza realmente muy pragmática en tomar decisiones que tengan que ver con mejorar la vida de la gente, pero sin poder contar por ahí con recursos que antes venían de Nación y ya no los tengo".

Y finalizó: "Yo lo he dicho siempre, a cualquier presidente de cualquier ideología política, yo quiero que le vaya bien. Al presidente la gente le ha dado por 1460 días, que son 4 años, un mandato que cumplir y por supuesto el presidente tendrá ese tiempo para poder sortear los obstáculos que se le van planteando".