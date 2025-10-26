Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Durante la madrugada de este domingo y en plena vigencia de la veda electoral , personal de Leyes Especiales llevó a cabo dos operativos en distintos puntos de San Juan que culminaron con la clausura de un kiosco en Rawson y una multa a los organizadores de un casamiento en Pocito , según confirmaron fuentes policiales.

La veda rige desde el viernes a las 8 horas y se extiende hasta las 21 del domingo , es decir, tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese período, entre otras restricciones, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en locales comerciales y eventos sociales.

En el primer caso, ocurrido en Rawson, los efectivos constataron que un kiosco vendía bebidas alcohólicas con normalidad, por lo que se procedió a su clausura inmediata. Además, el comercio enfrentará una sanción económica, cuyo monto será determinado por un magistrado.

El segundo operativo tuvo lugar en Pocito, donde se desarrollaba un casamiento que contaba con la habilitación correspondiente para realizarse durante la veda. Sin embargo, al constatar que no se respetaban las normas de expendio de alcohol, los inspectores labraron un acta de infracción y aplicaron una multa a los responsables del evento.

Cabe recordar que la veda tienen como objetivo garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, por lo que la población está obligada a respetar las restricciones vigentes hasta la finalización del horario establecido.