sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Dos Acequias

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

El sospechoso, de 40 años, fue sorprendido dentro de la propiedad y forcejeó con dos personas antes de ser reducido por la Policía. Interviene la UFI Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Galería original horizontal

Un hombre de 40 años, identificado como Diego Armando Montiveros, fue detenido por la Policía luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en una finca ubicada en calle Rodríguez s/n, en la localidad de Dos Acequias, departamento San Martín.

Lee además
insolito robo en el louvre: siete minutos, un botin inestimable y un atraco que impacta al mundo
Inseguridad

Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo
Atraparon a un menor que había robado en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito. 
En Pocito

Sorprendieron a un menor caminando por un barrio con dos pares de zapatillas y ¡un violín!

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue descubierto por dos hombres dentro de la propiedad mientras forcejeaba la reja de una ventana trasera. Al ser sorprendido, Montiveros intentó escapar y golpeó con un objeto de hierro a quienes lo habían interceptado. En medio del forcejeo, también derribó parte de una pared perimetral de madera antes de ser reducido.

Efectivos de la Unidad Operativa Dos Acequias llegaron rápidamente al lugar y procedieron a aprehender al agresor, quien fue trasladado a sede policial.

Galería original horizontal
El detenido,

El detenido,

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Emiliano Usin, quien ordenó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia y la detención formal del acusado, que ya fue puesto a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Volvió a caer el "ladrón sonriente": ahora por robarse una escalera

Un hombre hurtó un bolso de camisetas y pelotas de un club sanjuanino de futsal

Encontraron en San Juan un auto usado en un violento robo millonario en Mendoza

Robo en Pocito: delincuentes se llevaron dinero, herramientas y una bicicleta de una vivienda

Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la pelea que provoco la muerte de emir, se viralizo un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá
Importante

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá

Te Puede Interesar

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan
Pedido

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan

Por Florencia Blanchero
Pablo Maldonado, en Nueva York, donde completó un curso de formación musical y volvió a San Juan repleto de inspiraciones. video
Talento nuestro

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos
En Dos Acequias

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros