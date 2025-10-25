Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Un hombre de 40 años , identificado como Diego Armando Montiveros , fue detenido por la Policía luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en una finca ubicada en calle Rodríguez s/n , en la localidad de Dos Acequias , departamento San Martín .

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue descubierto por dos hombres dentro de la propiedad mientras forcejeaba la reja de una ventana trasera . Al ser sorprendido, Montiveros intentó escapar y golpeó con un objeto de hierro a quienes lo habían interceptado. En medio del forcejeo, también derribó parte de una pared perimetral de madera antes de ser reducido.

Efectivos de la Unidad Operativa Dos Acequias llegaron rápidamente al lugar y procedieron a aprehender al agresor, quien fue trasladado a sede policial.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Emiliano Usin, quien ordenó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia y la detención formal del acusado, que ya fue puesto a disposición de la Justicia.