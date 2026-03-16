Una abuela fue golpeada por un ladrón que entró a su casa de Rivadavia y le robó $200.000

Un ladrón se metió a una casa de Rivadavia, golpeó a una abuela durante un breve forcejeo y le robó sus ahorros de $200.000. El violento episodio sucedió el domingo último y todavía buscan al delincuente.

Ataque en vivienda Una anciana dejó su casa por un par de días para refaccionarla y ladrones se la desmantelaron

El ladrón tomó por sorpresa a Mirta Rufino , de 76 años, dado que la mujer estaba sola cuando este entró por la puerta principal de la vivienda situada en la manzana 1 del popular barrio Aramburu. La abuela relató que la puerta que da a la calle estaba abierta y el enrejado sin llave.

Todo ocurrió en la mañana del domingo 15 de marzo. El delincuente se le fue encima y forcejeó con la anciana hasta que la dejó tendida en un pasillo. Después irrumpió en el dormitorio principal y revolvió el placard. Allí encontró los $200.000 que la abuela tenía como ahorros.

El desconocido huyó con el botín y luego la anciana salió a pedir auxilio a los vecinos. Ella tuvo que ser asistida por un equipo médico que la examinó por los magullones que sufrió durante el forcejeo con el ladrón. Los policías de la Comisaría 27ma tomaron la denuncia y ahora la causa quedó en manos de los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad.