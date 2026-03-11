miércoles 11 de marzo 2026

En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El hecho fue denunciado este martes último. La víctima dijo que la única persona que entró a su vivienda fue alguien de su confianza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Una anciana sufrió la sustracción de joyas por un valor de $3.000.000 y sospecha que la autora es alguien de su confianza. No hubo violencia ni dejaron rastros; por esa razón, la misma damnificada cree saber quién fue.

Fuentes judiciales contaron a TIEMPO DE SAN JUAN que los policías de la Comisaría 3ra tomaron conocimiento del hecho el martes al mediodía a partir de la denuncia de esa mujer de 79 años, de apellido Sotomayor. El caso fue calificado como un hurto, dado que no ejercieron violencia al momento de llevarse esas alhajas de la vivienda situada en calle Tucumán, en la zona de Trinidad, en San Juan Capital.

La denunciante señaló a la Policía que en uno de sus muebles guardaba anillos y otras joyas de oro. Sin embargo, el martes último descubrió que las alhajas no estaban en el lugar y no las encontró por ningún lado. Según estimó, las piezas tendrían un valor de $3.000.000, comentaron.

La señora dejó entrever que sospecha de la empleada doméstica. Esto porque es la única persona que entró a su casa en los últimos días y que posiblemente tenía acceso al lugar donde guardaba las alhajas. El problema es que no tiene datos personales ni el domicilio de esa otra mujer.

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
