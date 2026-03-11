Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Un viejo conflicto entre vecinos y la amenaza de que “te voy a matar si no me pagas lo que me debés”, derivó en una denuncia penal y la apertura de una causa judicial que ahora tiene como detenido a un conocido comerciante de 25 de Mayo. El procedimiento estuvo a cargo de los policías de la División de la UFI Genérica , que allanaron su domicilio y le secuestraron un verdadero arsenal.

Procedimiento Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

El detenido es Mauricio Moll Masia , de 41 años, propietario de la ferretería Mauri, ubicada sobre avenida 25 de Mayo, en ese departamento del este provincial. El allanamiento fue realizado en la tarde de este miércoles en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. La medida fue ordenada por la fiscal Daniel Pringles , coordinadora de la UFI Genérica.

image

Durante el operativo en el comercio y la vivienda ubicada en el mismo terreno, los investigadores realizaron una requisa completa y secuestraron varias armas de fuego y municiones. Entre ellas, una pistola 9 milímetros Bersa TPR9XT con dos cargadores y 16 cartuchos, otra pistola Glock con dos cargadores y 23 municiones, un fusil calibre 22 largo marca Colt con 167 cartuchos del mismo calibre, un aire comprimido tipo fusil marca Kral Arms calibre 5.5 y un pistolón marca Boito con 24 cartuchos calibre 14, revelaron fuentes judiciales.

image

La causa se originó por un episodio ocurrido el 7 de febrero pasado, en horas de la siesta. Según la denuncia, el damnificado circulaba en su vehículo por calle Bufano, en 25 de Mayo, cuando fue interceptado por Moll Masia, quien se movilizaba en una camioneta. En ese momento lo habría amenazado diciéndole: “Te voy a matar si no me pagás lo que me debés”. De acuerdo con la investigación, no era la primera vez que se producían este tipo de amenazas entre ambos, ya que mantenían un conflicto de vieja data.

image

Tras el procedimiento, Moll Masia y el material secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la UFI Genérica y a la espera de la audiencia de formalización.