Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Este martes, personal policial de la UFI Delitos contra la Propiedad llevó adelante un operativo en Villa del Sur, Chimbas, en el marco de una investigación. Allí encontraron una gran cantidad de armas de fuego y municiones.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron autorizados por la autoridad judicial correspondiente para realizar allanamientos en la zona.

image image Se lograron secuestrar un arsenal que incluía: 1 pistola Bersa calibre .22

1 pistola Glock 9 mm

1 pistola semiautomática calibre .45

1 revólver calibre .44 Magnum

1 escopeta calibre 12 marca Escort

1 pistola CO2 4,5 mm (a gas)

Gran cantidad de municiones de calibres 12, 9 mm y .22 El operativo se llevó a cabo bajo la hipótesis de que las armas podrían haber sido utilizadas en distintos hechos delictivos denunciados en la jurisdicción. Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan la imputación de cargos por tenencia ilegal de armas y otros delitos relacionados.

