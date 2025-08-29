viernes 29 de agosto 2025

Rawson: cayó un joven con un arma 'tumbera' tras intentar robar una panadería

La policía sorprendió a dos jóvenes en plena fuga en Villa Guzmán. Uno de ellos, de 18 años, llevaba una mochila con un arma de fabricación casera cargada y lista para usar.

Personal de la Comisaría 6ta realizó un operativo, durante la madrugada de este viernes, en calle Cenobia Bustos, en Villa Guzmán, donde un joven de 18 años fue detenido por tenencia ilegítima de arma de guerra.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando un llamado alertó sobre la presencia de tres sujetos que intentaban ingresar a una panadería de la zona. Al llegar el personal policial, dos hombres emprendieron la fuga.

En medio de la persecución, uno de ellos descartó una mochila. Al ser revisada, los efectivos encontraron en su interior un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”, que tenía un cartucho colocado y listo para ser utilizado.

Los uniformados lograron reducir y aprehender a dos de los sospechosos, entre ellos Acevedo Lautaro Uriel, de 18 años, con domicilio en la misma vivienda donde se llevó a cabo el procedimiento. La propietaria de la casa, una mujer de 90 años, manifestó a los policías que Acevedo es su sobrino y que convive con ella.

El arma fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia. La Ayudante Fiscal Dra. Amalia Bustos dispuso la apertura del procedimiento especial de Flagrancia, bajo el cual continuarán las actuaciones judiciales correspondientes.

