Cuenta regresiva para el comienzo de la repavimentación de una calle clave en Rawson

El Gobierno de San Juan avanza con los preparativos para iniciar en las próximas semanas la repavimentación de calle Meglioli, una vía estratégica del departamento Rawson que forma parte de la Ruta Provincial 70. La obra fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de la renovada Calle 5.

El proyecto contempla la repavimentación de unos 2.700 metros lineales en el tramo comprendido entre calle República del Líbano y Calle 5. Se trata de un corredor de alto tránsito que conecta Rawson con Rivadavia y otros departamentos del Gran San Juan, por lo que su mejora es considerada clave para la circulación vehicular en la zona.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el inicio de los trabajos se vio demorado por la necesidad de coordinar con el municipio la extracción de ejemplares arbóreos ubicados en el sector de obra, los cuales interferían con la correcta ejecución del proyecto. Esta intervención fue considerada necesaria para garantizar una base firme y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.

Las tareas previstas incluyen la limpieza de banquinas, el reacondicionamiento de la base estructural y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en la zona.

La obra será financiada íntegramente con fondos provinciales y forma parte de la Etapa Nº 21 del programa de obras que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad.