Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre

Una violenta escena de celos y agresión física terminó con una condena de cumplimiento efectivo para un hombre en Rawson. El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo de 2026 , alrededor de las 22:45 horas, en un casa.

El principal responsable, Braian Alejandro Vega Balmaceda, se encontraba en la vivienda de su expareja, con quien ya no convivía, bajo el pretexto de visitar al hijo menor que tienen en común. Según consta en el informe judicial, el agresor había estado consumiendo bebidas alcohólicas durante las horas previas al ataque.

Cerca de las 22:30, Vega Balmaceda revisó el celular de la víctima y descubrió un chat con otro hombre. Sin mediar palabra, reaccionó con una violencia extrema: le propinó un golpe de puño en la ceja izquierda, provocándole un corte profundo.

Lejos de detenerse, el agresor continuó el ataque con patadas y tirones de cabello mientras le recriminaba el contenido de los mensajes. Fue el hijo menor de ambos quien, en un acto de valentía, escapó de la casa para pedir ayuda a una vecina, quien alertó de inmediato al 911.

Al llegar al lugar, el personal policial sorprendió a Vega Balmaceda todavía agrediendo a la mujer, logrando su aprehensión en el patio delantero de la propiedad.

La justicia actuó con celeridad a través de un juicio abreviado. El fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas llegaron a un acuerdo con la defensa y se acordó una pena de 1 año y 7 meses de prisión de cumplimiento efectiva. El juez lo consideró culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. También se declaró la reincidencia al imputado.

La víctima, por su parte, fue trasladada a la UFI CAVIG, donde recibió asistencia médica para constatar sus lesiones, realizó la denuncia formal y recibió el abordaje psicológico correspondiente ante la gravedad de lo vivido frente a su hijo.