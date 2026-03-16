Detienen a dos por robar en una escuela de Rawson y a otro por hacer un disparo intimidatorio contra la Policía

Durante la mañana de este domingo se vivieron minutos intensos en una zona de Rawson. Mientras la Policía detenía a dos ladrones por entrar a robar a una escuela, al mismo tiempo tuvieron que aprehender a un vecino que realizó un disparo intimidatorio en el barrio.

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La portera de la escuela Marcelino Guardiola dio aviso de que ladrones habían entrado al establecimiento con intenciones de robar. Los delincuentes forzaron una puerta y una ventana de un módulo e intentaron llevarse un aire acondicionado. En ese momento, llegó personal de la Subcomisaría Ansilta y los aprehendió cuando intentaban huir por un descampado.

Estos delincuentes fueron identificados como Torres, de 18 años, y Sánchez, de 20. Ambos quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de tentativa de robo agravado por escalamiento.

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¿Un vecino de Rawson hizo un disparo intimidatorio contra la Policía?

Al mismo tiempo que los efectivos de la Subcomisaría detenían a los ladrones de la escuela, se aprehendió a otro hombre, de 49 años y apellido Artes, por hacer un disparo con una escopeta.

Se desconoce el motivo del accionar de este sujeto, pero desde la fuerza dijeron que habría sido un acto intimidatorio ante el operativo policial; por tal razón, fue detenido.

Se corroboró que no tenía la documentación correspondiente de la escopeta (marca Bersa, calibre 16) y quedó a disposición de Flagrancia por los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego y abuso de arma.