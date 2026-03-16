lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimientos

Detienen a dos por robar en una escuela de Rawson y a otro por hacer un disparo intimidatorio contra la Policía

Personal de la Subcomisaría Ansilta tuvo que desplegarse por toda la zona para dar con los maleantes. Se iniciaron dos legajos en Flagrancia con pocos minutos de diferencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ansilta

Durante la mañana de este domingo se vivieron minutos intensos en una zona de Rawson. Mientras la Policía detenía a dos ladrones por entrar a robar a una escuela, al mismo tiempo tuvieron que aprehender a un vecino que realizó un disparo intimidatorio en el barrio.

Lee además
El robo se produjo en una escuela secundaria de Rawson
Ataque silencioso

Nadie sabe cómo, pero robaron 14 matafuegos de una conocida escuela de Rawson
Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

La portera de la escuela Marcelino Guardiola dio aviso de que ladrones habían entrado al establecimiento con intenciones de robar. Los delincuentes forzaron una puerta y una ventana de un módulo e intentaron llevarse un aire acondicionado. En ese momento, llegó personal de la Subcomisaría Ansilta y los aprehendió cuando intentaban huir por un descampado.

Estos delincuentes fueron identificados como Torres, de 18 años, y Sánchez, de 20. Ambos quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de tentativa de robo agravado por escalamiento.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 02.04.17

¿Un vecino de Rawson hizo un disparo intimidatorio contra la Policía?

Al mismo tiempo que los efectivos de la Subcomisaría detenían a los ladrones de la escuela, se aprehendió a otro hombre, de 49 años y apellido Artes, por hacer un disparo con una escopeta.

Se desconoce el motivo del accionar de este sujeto, pero desde la fuerza dijeron que habría sido un acto intimidatorio ante el operativo policial; por tal razón, fue detenido.

Se corroboró que no tenía la documentación correspondiente de la escopeta (marca Bersa, calibre 16) y quedó a disposición de Flagrancia por los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego y abuso de arma.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 02.06.56
Temas
Seguí leyendo

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Momento crítico: una beba sanjuanina de 1 año se ahogó y la salvaron cuatro policías

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

Capital: un barbero quedó en la mira por dispararle a un joven por un problema de vieja data

Se hacían los vivos: tres veces huyeron de una carnicería sin pagar, pero en la última los acorralaron y hubo un detenido

Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto

Chimbas: robó en una casa, lo descubrieron con los objetos y terminó detenido

Los lazos con San Juan de la empresa del derrumbe en Parque Patricios: hizo dos famosos edificios sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

La Avenida Alem, con el asfalto ya terminado. video
El drone de Tiempo

La Alem, reluciente, vista desde el aire: un cambio radical en la emblemática avenida sanjuanina

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas video
Más que obras

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

La sanjuanina Maca Flores cantó Aventura con QLokura en el Bicentenario
Video

La sanjuanina Maca Flores cantó "Aventura" con Q'Lokura en el Bicentenario

El robo y asesinato que llevó a la cárcel a los Mellizos de Rawson
Historias del Crimen

El robo y asesinato que llevó a la cárcel a los "Mellizos" de Rawson

Te Puede Interesar

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Turismo define los pliegos para la nueva etapa del célebre Hotel Provincial: busca concesionarios con experiencia
Avances

Turismo define los pliegos para la nueva etapa del célebre Hotel Provincial: busca concesionarios con experiencia

Cuatro policías salvaron a una beba de 1 año de morir ahogada en Rawson. Imagen de archivo.
En Rawson

Momento crítico: una beba sanjuanina de 1 año se ahogó y la salvaron cuatro policías

Tiraban un caballo con un auto mientras circulaban por plena Capital y el animal se asustó y se soltó.
Maltrato y peligro

Crueldad animal: en plena Capital, tiraban con un auto a un caballo, el animal se asustó y se soltó