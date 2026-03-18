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Histórico

La Virgen de Andacollo cruza la cordillera por primera vez y visita Rawson

La imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo llegará a San Juan este viernes 20 de marzo, en un hecho sin precedentes que refuerza los lazos de fe entre Argentina y Chile.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Por primera vez en la historia, la “Chinita” atravesará la cordillera para encontrarse con sus fieles en Rawson, en un gesto que simboliza la devoción compartida y la hermandad entre ambos países. La visita fue organizada de manera conjunta por las municipalidades de Rawson y Andacollo, y contará con la coordinación de las autoridades parroquiales de ambos lados de la frontera.

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La Cofradía de los Anderos, custodios oficiales de la imagen desde su creación en 2012, realizará este traslado histórico fuera del territorio chileno. La devoción en Rawson tiene raíces profundas: comenzó con las familias migrantes y se consolidó con la erección de la parroquia de Villa Krause en 1948. La idea de esta visita surgió tras los encuentros entre el Párroco del Santuario chileno, P. Fernando Vega, y sacerdotes sanjuaninos, quienes este año realizaron una travesía a pie por la cordillera, uniendo ambos santuarios en un gesto de espiritualidad y fraternidad.

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Cronograma de actividades en Rawson – Viernes 20 de marzo

  • 08:30 hs: Llegada de la imagen (Progreso y Mendoza).
  • 09:00 hs: Acto de recibimiento oficial en la Plaza Departamental.
  • 09:45 hs: Visita al edificio de la Municipalidad de Rawson.
  • 10:15 a 12:00 hs: Recorrido por Escuela Sarmiento, JINZ, Colegio San Vicente y Escuela Hogar.
  • 12:15 hs: Retorno al Templo, acompañada por los colegios Marcos Zapata y Juan Pablo II.
  • Durante la tarde, el Templo Parroquial de Villa Krause permanecerá abierto para la oración de los fieles y la visita de los colegios Niño Jesús y Juan Pablo II (turno tarde).
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Cierre de la jornada:

  • 20:00 hs: Santa Misa Solemne.
  • 21:00 hs: Procesión de antorchas alrededor de la Plaza de Villa Krause.
  • 22:00 hs: Caravana de despedida por las capillas de la jurisdicción parroquial.

La Municipalidad de Rawson invita a todos los vecinos y comunidades de la provincia a ser parte de este evento histórico, que celebra la fe compartida, la identidad y las raíces que unen a Argentina y Chile.

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