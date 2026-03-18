La Virgen de Andacollo cruza la cordillera por primera vez y visita Rawson

Por primera vez en la historia, la “Chinita” atravesará la cordillera para encontrarse con sus fieles en Rawson, en un gesto que simboliza la devoción compartida y la hermandad entre ambos países. La visita fue organizada de manera conjunta por las municipalidades de Rawson y Andacollo, y contará con la coordinación de las autoridades parroquiales de ambos lados de la frontera.

La Cofradía de los Anderos, custodios oficiales de la imagen desde su creación en 2012, realizará este traslado histórico fuera del territorio chileno. La devoción en Rawson tiene raíces profundas: comenzó con las familias migrantes y se consolidó con la erección de la parroquia de Villa Krause en 1948. La idea de esta visita surgió tras los encuentros entre el Párroco del Santuario chileno, P. Fernando Vega, y sacerdotes sanjuaninos, quienes este año realizaron una travesía a pie por la cordillera, uniendo ambos santuarios en un gesto de espiritualidad y fraternidad.

image Cronograma de actividades en Rawson – Viernes 20 de marzo 08:30 hs: Llegada de la imagen (Progreso y Mendoza).

09:00 hs: Acto de recibimiento oficial en la Plaza Departamental.

09:45 hs: Visita al edificio de la Municipalidad de Rawson.

10:15 a 12:00 hs: Recorrido por Escuela Sarmiento, JINZ, Colegio San Vicente y Escuela Hogar.

12:15 hs: Retorno al Templo, acompañada por los colegios Marcos Zapata y Juan Pablo II.

Durante la tarde, el Templo Parroquial de Villa Krause permanecerá abierto para la oración de los fieles y la visita de los colegios Niño Jesús y Juan Pablo II (turno tarde). image Cierre de la jornada: 20:00 hs: Santa Misa Solemne.

21:00 hs: Procesión de antorchas alrededor de la Plaza de Villa Krause.

22:00 hs: Caravana de despedida por las capillas de la jurisdicción parroquial. La Municipalidad de Rawson invita a todos los vecinos y comunidades de la provincia a ser parte de este evento histórico, que celebra la fe compartida, la identidad y las raíces que unen a Argentina y Chile.

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