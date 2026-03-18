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Inesperado: una plaza de Rawson, tomada por caballos en plena madrugada

Las imágenes del momento ocurrido durante las primeras horas de este miércoles se hicieron virales: "Cosas que sólo pasan acá".

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una manada de caballos en una plaza de Rawson.

Una manada de caballos en una plaza de Rawson.

Una situación inesperada se vivió durante la madrugada de este miércoles en una zona de Rawson. Vecinos y transeúntes se vieron sorprendidos por la presencia de una gran cantidad de caballos, reunidos en una plaza y caminando por las calles circundantes.

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El video del momento, que comenzó a circular en las redes sociales, fue captado por una joven que lo compartió con Tiempo de San Juan.

Según comentó, la situación se registró alrededor de las 3 de la mañana, en el interior del barrio Escobar. Allí, mientras los vehículos esperaban que la situación se regularizara para poder circular, la Policía intentaba retirar a los animales y trasladarlos a un lugar seguro.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Caballos sueltos sorprendieron a vecinos durante la madrugada en Rawson. El hecho ocurrió cerca de las 3 en el barrio Escobar, donde varios animales ocuparon una plaza y calles de la zona. La Policía trabajó para retirarlos mientras los autos aguardaban para circular. “Cosas que solo pasan acá”, comentó una vecina que grabó el momento. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #caballos #Rawson #tiempodesanjuan"
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Sobre el origen de los caballos, la joven indicó que no supieron precisar a qué lugar pertenecen. Sin embargo, estimó que probablemente sean de alguna finca de la zona, ya que se trata de un sector del departamento donde se combinan barrios con espacios rurales.

“Cosas que solo pasan acá”, reflexionó para finalizar.

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