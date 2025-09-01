lunes 1 de septiembre 2025

Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El golpe ocurrió en el barrio 7 de Septiembre, donde los delincuentes violentaron la puerta de ingreso. Se llevaron artefactos y hasta alhajas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo

Imagen ilustrativo

El domingo a la noche, un vecino del barrio 7 de Septiembre en Chimbas regresó a su domicilio y encontró la peor postal: la puerta de ingreso forzada y gran parte de sus pertenencias robadas. El hecho fue perpetrado durante las horas en que no había nadie en la vivienda.

La denuncia fue radicada este domingo en la Comisaría 17ª y la víctima del robo fue un joven llamado Manuel Arias y su familia. El hombre explicó que había salido de su casa a las 18.30 y al volver, alrededor de las 22.15, constató que delincuentes desconocidos habían ingresado violentamente por la puerta principal. El hecho sucedió en la manzana C del barrio 7 de Septiembre, ubicado cerca de la calle Necochea.

En la Policía señalaron que los delincuentes robaron un televisor de 43 pulgadas, un secador de pelo, dos camperas Ansilta junto con las llaves del domicilio, unas 15 joyas de plata y un par de zapatillas Puma, entre otras cosas. Revisaron todo, de modo que se cree que estuvieron un largo rato en la vivienda.

Lo sorprendente fue que ningún vecino vio o escuchó algo extraño. Los investigadores dan por sentado que los ladrones utilizaron un vehículo para transportar el botín. Las primeras actuaciones se realizaron en la Comisaría 17ª de Chimbas, pero el caso luego pasó a la UFI Delitos Contra la Propiedad.

