Con total libertad, cuatro ladrones robaron en un conocido shopping de Capital

En la madrugada de este martes ocurrió un sorpresivo robo en un reconocido shopping ubicado por Avenida Libertador y Alvear, a metros de comisaría 4ta. Los delincuentes entraron a las instalaciones con total impunidad y robaron en los comercios de Casa 2000 y uno que vende productor Apple, confirmaron fuentes policiales.

Uno de los datos que llamó la atención es que los miembros de la seguridad privada de las instalaciones no se percataron del hecho. Las cámaras de seguridad del lugar fueron revisadas por las autoridades y vieron a cuatro desconocidos rondar por las instalaciones.

Se desconoce el perjuicio de lo que estos delincuentes se robaron, ya que las autoridades policiales estaban esperando a sus dueños para que den a conocer los faltantes.

Con la primera información brindada por la Policía, los malvivientes ingresaron al local por la puerta principal. La puerta de acceso tenía uno de las puertas de blindex destrozada.

En el lugar estuvo trabajando personal de División Criminalística y de comisaría 4ta, junto a las brigadas.

