martes 26 de agosto 2025

Villa Hipódromo

Les faltaba para terminar la obra: dos ladrones terminan presos por robar cerámicos en Rawson

Los delincuentes quedaron a disposición de Flagrancia. El robo ocurrió en la conocida cerámica SCOP, ahora llamada “Cerámica San Lorenzo”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson

Policías de la Subcomisaria Villa Hipódromo detuvo este lunes a dos delincuentes que intentaron llevarse varios cerámicos de la conocida cerámica SCOP, ahora bajo el nombre de “Cerámica San Lorenzo”, en Rawson.

Los delincuentes fueron atrapados cuando huían y le secuestraron los elementos para la construcción que tenían ocultos bajo una sábana.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 09.14.21 (1)

Estos ladrones quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa y se los identificó como Lautaro Gabriel Jarry Figueroa y Juan Gerardo Muñoz.

