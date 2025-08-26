Les faltaba para terminar la obra: dos ladrones terminan presos por robar cerámicos en Rawson

Policías de la Subcomisaria Villa Hipódromo detuvo este lunes a dos delincuentes que intentaron llevarse varios cerámicos de la conocida cerámica SCOP, ahora bajo el nombre de “Cerámica San Lorenzo”, en Rawson.

Los delincuentes fueron atrapados cuando huían y le secuestraron los elementos para la construcción que tenían ocultos bajo una sábana.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 09.14.21 (1) Estos ladrones quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa y se los identificó como Lautaro Gabriel Jarry Figueroa y Juan Gerardo Muñoz.

Temas Ladrones

presos

Rawson