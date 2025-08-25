lunes 25 de agosto 2025

Goloso

El "Willy Wonka" sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados

El joven fue sorprendido por las cámaras de seguridad mientras ocultaba la mercadería. Terminó aprehendido en flagrancia por la Policía en un conocido hipermercado de Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robo en supermercado

Un insólito intento de hurto terminó con un joven aprehendido este lunes en el interior del supermercado Hiper Chango Más, ubicado en el departamento Rivadavia. El protagonista del hecho, que parecía salido de una escena de película, fue Ángel David Pante Cortes, de 22 años, quien intentó llevarse más de 30 chocolates sin pasar por la línea de cajas.

El hecho ocurrió en plena jornada comercial y fue detectado gracias al sistema de cámaras de seguridad del establecimiento, que captó el momento en que el joven ocultaba los productos con evidente intención de no abonarlos. Ante la situación, personal del lugar alertó a la Policía, que actuó de inmediato.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 21.40.31

Efectivos de la Comisaría 13° intervinieron en el procedimiento, que se llevó a cabo bajo la modalidad de flagrancia, y dieron aviso a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que tomó el control del caso. El joven quedó a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza no brindaron mayores detalles sobre el valor total de lo sustraído, pero sí confirmaron que se trataba exclusivamente de golosinas, entre ellas una considerable cantidad de chocolates. El episodio llamó la atención no solo por la cantidad, sino también por la manera burda en la que se intentó cometer el hecho.

Ahora, el joven deberá enfrentar el proceso legal correspondiente por hurto simple en flagrancia, mientras en redes sociales ya lo apodaron irónicamente como el "Willy Wonka" sanjuanino.

