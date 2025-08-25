Día templado y cielo sin nubes: así arranca el martes en San Juan

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

San Juan despierta este martes 26 de agosto con un aire fresco que invita a estirarse bajo el cielo completamente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una amplitud térmica notable a lo largo del día, con temperaturas que irán desde los 4°C en la madrugada hasta los 23°C durante la tarde, una jornada agradable y sin sorpresas climáticas que permita transitar con tranquilidad entre abrigo matinal y calorcito vespertino.

No habrá nubes que estorben el sol, que iluminará desde la mañana hasta el ocaso, acompañando con calma y ofreciendo una atmósfera ideal para actividades al aire libre o simplemente disfrutar del día desde la ventana o una plaza. Los vientos, provenientes del suroeste durante la madrugada, tomarán fuerza y girarán al sureste en la mañana, alcanzando entre 23 y 31km/h, dotando al ambiente de una brisa constante sin alterar la armonía del entorno.

Las condiciones de calma predominan y el clima acompaña, sin precipitaciones ni extremos de ningún tipo.

