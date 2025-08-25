lunes 25 de agosto 2025

Clima

Día templado y cielo sin nubes: así arranca el martes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada despejada, con amplitud térmica marcada. La mañana fresca dará paso a una tarde cálida y serena, en lo que ya se siente como una antesala de la primavera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.



San Juan despierta este martes 26 de agosto con un aire fresco que invita a estirarse bajo el cielo completamente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una amplitud térmica notable a lo largo del día, con temperaturas que irán desde los 4°C en la madrugada hasta los 23°C durante la tarde, una jornada agradable y sin sorpresas climáticas que permita transitar con tranquilidad entre abrigo matinal y calorcito vespertino.


No habrá nubes que estorben el sol, que iluminará desde la mañana hasta el ocaso, acompañando con calma y ofreciendo una atmósfera ideal para actividades al aire libre o simplemente disfrutar del día desde la ventana o una plaza. Los vientos, provenientes del suroeste durante la madrugada, tomarán fuerza y girarán al sureste en la mañana, alcanzando entre 23 y 31km/h, dotando al ambiente de una brisa constante sin alterar la armonía del entorno.

Las condiciones de calma predominan y el clima acompaña, sin precipitaciones ni extremos de ningún tipo.

