Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Los hechos de violencia de género no tienen fin en la provincia y las mujeres siguen padeciendo hechos de esta índole. La semana pasada, una joven fue víctima de un sujeto, de profesión colectivero y oriundo de Rawson. Este la golpeó a mas no poder, la amenazó de muerte y le quemó su ropa.

Pero eso no es lo peor. La chica cuando fue al CAVIG a denunciarlo s e enteró que otras mujeres habían pasado por una situación similar , es más, cuando indagaron en el prontuario de Mauricio Nicolás D’Annunzio , ya tenía delitos por violencia; expresaron desde fiscalía.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 20.42.42 (2) Imagen prontuario del condenado por violencia de género en un juicio abreviado.

Hace unos días, D’Annunzio fue llevado a la justicia e hizo su proceso corto. Ante el juez aceptó el delito que le enrostraban, la calificación y la pena acordaba y fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

Le recayó una condena condicional porque en la anterior causa por violencia recibió una suspensión de juicio a prueba “probation”. Precisamente, el 24 de septiembre de 2021 le dictaron la probation. Esa vez fue denunciado por amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género en concurso real. Desde la Justicia dijeron que en 2016 tuvo otra denuncia de violencia radicada en comisaría de la mujer, pero esa causa nunca avanzó.

A pesar de que ya son dos las caídas por violencia, el colectivero no irá preso, pero queda en jaque ante la Justicia, ya que un paso en falso irá directo a la cárcel.

La víctima del último hecho manifestó que convivían hace unos meses y que la golpeó en varias ocasiones, pero la última fue muy violenta y por eso llamó al 911. En la denuncia que hizo manifestó que en una ocasión D’Annunzio en un ataque de celos le quemó la ropa en el parrillero.